미국·이란 휴전 결렬에 靑 비상경제현안 회의

"종전 해도 정상화·복구까지 상당 기간 소요"

나프타 공급량 전쟁 전 수준 회복에 총력 논의

청와대는 12일 미국과 이란의 휴전 협상 결렬에 대해 "명확한 종전 선언이 있을 때까지 현재의 비상대응체제를 엄중히 유지하기로 했다"고 발표했다.

전은수 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑을 통해 '비상경제현안 점검회의' 결과를 전하며 이같이 밝혔다. 앞서 청와대는 김용범 정책실장이 주재하고 관계부처 차관들이 참여한 가운데 중동 전쟁에 따른 경제 현안을 점검하고 향후 대응조치를 논의했다.

전은수 대변인이 12일 청와대 춘추관에서 이날 김용범 정책실장 주재로 열린 비상경제 현안점검회의 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전 대변인은 "회의 참석자들은 1차 협상 결과와 최근 정세를 종합해볼 때 우리 경제를 둘러싼 불확실성이 여전히 매우 크다는 데 의견을 같이했다"면서 "특히 휴전이나 추후 종전이 성립되더라도 물류·운송 정상화 및 중동 에너지 생산 시설 복구까지 상당 기간이 소요될 것으로 보고됐다"고 전했다.

이어 전 대변인은 "대통령 주재 비상경제 점검회의와 주 2회 국무총리 및 부총리 주재 비상경제본부 가동을 지속한다"며 "공급망과 물가 관리를 위한 품목별 일일점검 신호등 시스템 역시 유지하며, 사태 추이에 따라 매점매석 금지나 긴급수급안정조치 등 추가 대책을 검토할 예정"이라고 강조했다.

에너지 수요 절감 대책과 공급 확보 노력도 이어진다. 전 대변인은 "원유 가격은 종전 이후에도 공급망 충격 여파로 인해 전쟁 전 수준인 배럴당 70 대비 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다"고 언급했다. 이에 공공기관 차량 2부제, 공영주차장 5부제, 민간 및 자율 5부제가 당분간 지속 시행된다.

아울러 승용차 이용 수요를 대중교통으로 전환하기 위한 '모두의 카드' 인센티브를 신속 시행하기로 했다고 전 대변인은 알렸다. 이 조치로 정률제 환급률은 30%포인트 오르고, 정액제 환급 기준 금액은 50% 낮아진다. 국토교통부는 이번 주 시스템 개선안을 확정하고 다음 달 초까지 개선을 완료한다. 환급 혜택은 이달 발표 시점부터 소급 적용된다.

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추가경정예산에 반영된 6783억원 규모의 '나프타 수입단가 차액지원' 사업과 관련해서 전 대변인은 "재원 조치가 완료됨에 따라 나프타 공급량을 전쟁 전 수준인 211만 톤까지 회복할 수 있도록 총력을 다해달라는 논의가 있었다"고 소개했다. 그러면서 "산업통상부는 정유사 등과 긴급 소통하여 나프타 도입 확대에 즉각 착수할 계획이며, 예산 조기 소진 시에는 목적예비비를 추가 투입하여 산업계 타격을 최소화하겠다"고 했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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