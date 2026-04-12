이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 12일 "남의 돈으로 부동산 투기해 돈 벌면 열심히 일하는 사람들은 의욕을 잃는다"고 지적했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "생산적 금융 강화는 피할 수 없는 길"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 "세제, 금융, 규제 정상화를 통한 부동산 투기 제로 구현은 얼마든지 가능하고 또 반드시 해야 한다"고 설명했다.

이 대통령은 글과 함께 정부가 비거주 1주택자의 신규 전세대출 보증을 금지하고 기존 대출의 만기 연장을 불허하는 대출 규제를 검토한다는 내용의 언론 보도를 공유했다.

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보도에 따르면 금융 당국은 다주택자에 이어 비거주 1주택자를 규제하는 방안을 들여다보고 있다. 그간 비거주 1주택자는 본인 소유가 아닌 곳에 살면서 전세대출을 활용해 사실상 갭투자를 한다는 비판이 있었다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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