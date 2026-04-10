태백시-광주시, 한강 발원지 '검룡소'서 경기도체육대회 성수 채수식 거행
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강원도 태백시(시장 이상호)는 10일 한강의 발원지인 검룡소 일원에서 '제72회 경기도체육대회 및 제16회 경기도 장애인체육대회 2026 광주'의 성공적인 개최를 기원하는 성수 채수식을 개최했다고 밝혔다.
태백시(시장 이상호)가 10일 한강의 발원지인 검룡소 일원에서 '제72회 경기도체육대회 및 제16회 경기도 장애인체육대회 2026 광주'의 성공적인 개최를 기원하는 성수 채수식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공
이번 행사는 태백시 자매결연 도시인 경기도 광주시가 주최했으며, 양 도시 간 협력 관계를 바탕으로 체육대회의 시작을 알리는 성화·성수 행사의 시작인 '성수 채수'를 기념하기 위해 마련됐다.
이날 채수식에는 김동균 태백시 부시장과 김충범 광주시 부시장을 비롯해 박범식 광주시체육회장, 남윤구 광주시장애인체육회 상임부회장 등 양 도시 관계자 30여 명이 참석했다.
행사는 태백시 부시장의 환영사와 광주시 부시장의 인사말을 시작으로, 성수 채수, 달항아리 전달(태백시→광주시), 성수봉 주수(注水) 순으로 진행됐다.
채수된 성수는 광주시로 이송된 뒤 경기도 내 31개 시·군의 성수와 합수되어, 대회 기간 동안 경기도민 화합을 상징할 예정이다.
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김동균 태백시 부시장은 "한강 발원지인 태백 검룡소의 맑은 기운이 광주시로 이어져 이번 체육대회가 성공적으로 개최되기를 기원한다"며 "앞으로도 자매도시인 광주시와 다양한 분야에서 지속적인 교류를 이어가겠다"고 밝혔다.
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