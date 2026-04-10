시진핑 중국 국가주석이 10일 정리원 중국국민당(국민당) 주석(대표)과 회담을 가졌다. 그는 이 자리에서 자치 민주주의 체제인 대만에 대한 중국의 주권 주장을 재확인하고 평화와 협력을 촉구했다.

중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 중국 베이징에서 정 주석을 직접 만났다. 중국 공산당과 국민당의 대표가 만나는 행사인 국공 회담은 2016년 훙슈주 국민당 주석의 방중 이후 10년 만이다.

시 주석은 정 주석에게 "양안(兩岸) 양쪽의 동포는 모두 중화민족에 속한다"며 "국제 정세가 어떻게 변하든 양안 동포가 함께 모여 나아가는 흐름은 변하지 않을 것"이라고 말했다.

그러면서 중국과 대만이 1992년 '하나의 중국'을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 이른바 '92 공식'을 지킬 것이라고 강조했다. 또한 "대만 독립에 반대한다는 공동의 정치적 토대 위에서, 중국국민당을 포함한 대만의 각 정당·단체 및 사회 각계 인사들과 함께 교류와 대화를 강화할 의향이 있다"고 밝혔다.

정 주석은 "대만해협이 더 잠재적 충돌의 화약고가 되어서는 안 된다"며 "외부 세력의 개입을 위한 체스판이 되어서도 안 된다"고 강조했다. 또한 "양안의 법률과 제도는 서로를 국가 대 국가 관계로 규정하지 않고 있다"며 "1992년 양안 양측의 권한을 위임받은 기관은 각자 구두 방식으로 '하나의 중국' 원칙을 고수한다는 공감대를 형성했다"고 말했다.

정 주석은 방중 첫날인 지난 7일 중국일정을 시작했다. 다음날인 8일에는 중국의 국부인 쑨원이 안장된 난징 중산릉을 참배했다. 또한 9일에는 중국과 대만의 경제 협력 상징으로 불리는 상하이 양산항을 방문한 후 이날 회담을 가졌다.

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블룸버그는 정 주석의 발언에 대해 대만 문제에 대한 미국의 개입을 비판해온 중국 측 입장을 떠올리게 한다고 전했다. 그러면서 시진핑 주석과 중국공산당의 초청으로 이뤄진 정리원의 이번 방문은 미국과 대만에서 모두 면밀히 주시하고 있다고 설명했다. 국민당이 베이징과의 관계 강화를 추진하고, 대만 정부의 국방비 증액 시도를 가로막고 있다는 점에 대해 양측이 경계하고 있다는 것이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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