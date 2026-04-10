법원 "청구 기각"

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소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태의 핵심 인물로 지목된 호안투자자문 대표 라덕연씨가 김익래 전 다우키움그룹 회장 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 패소했다.

서울중앙지법 민사22부(부장판사 박정호)는 10일 라씨 등이 김 전 회장과 키움증권, 김영민 서울도시가스 회장 등을 상대로 낸 5억원 규모의 손해배상 청구 소송 선고기일에서 원고의 청구를 기각했다. 소송 비용도 모두 원고인 라씨 측이 부담하라고 명령했다.

앞서 라씨는 2023년 12월 "김 전 회장 측의 대량 매도와 키움증권의 불법적인 반대매매로 인해 주가가 폭락하며 손해를 입었다"고 주장하며 이 소송을 제기했다. 김 전 회장은 사실무근이라며 자신을 배후로 지목한 라씨를 명예훼손 혐의로 고소한 바 있다.

한편 라씨는 이번 민사 소송과 별개로 SG증권발 폭락사태와 관련한 자본시장법 위반 등 혐의 사건 항소심에서 지난해 11월 징역 8년을 선고받았다. 1심 형량인 징역 25년에서 대폭 감형됐다.

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SG증권발 폭락사태는 2023년 4월24일 다우데이타 등 8개 종목이 SG증권 창구에서 대규모 매도되며 주가가 폭락한 사건이다. 라씨 등은 2019년 5월~2023년 4월 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 등의 방식으로 8개 상장사 주가를 띄운 뒤 대량으로 팔아치워 약 7300억원을 챙긴 혐의로 2023년 5월 재판에 넘겨졌다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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