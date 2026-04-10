국민의힘의 경기도지사 경선 레이스가 뒤늦게 점화됐다. 더불어민주당은 추미애 후보를 선출하는 등 본선체제 전환을 완료한 상황이다.

양향자 국민의힘 최고위원은 10일 오후 국회에서 경기지사 출마를 선언한다. 양 최고위원은 이날 통화에서 "추 후보와 맞붙는 이번 선거는 정치 전문가 대(對) 경제전문가 구도가 될 것"이라면서 "경기도의 첨단산업을 수호하고 전체 경기 선거를 승리로 이끌겠다"고 했다.

양 최고위원 이외엔 함진규 전 의원이 도전장을 냈다. 남양주시장을 지낸 조광한 최고위원도 이번 주말 출마를 공식화한다. 지난 대선 당시 홍준표 캠프 출신 이성배 전 MBC 아나운서도 출마를 검토 중인 것으로 전해진다.

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다만 당내 일각에선 안철수·김은혜 의원 등 중량감 있는 인사들이 나서야 한다는 주장이 본인 의사와 무관하게 제기된다. 조 최고위원은 최종 후보로 선출되면 본선에 직행하는 대신 당 안팎의 후보군을 잇달아 접촉해 재고를 요청하겠다고 밝힌 바 있다. 양 최고위원은 이를 두고 공개석상에서 "비상식적"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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