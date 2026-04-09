신한투자증권, 전주 국민연금공단 사무소 개시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
신한투자증권은 전북혁신도시에 국민연금공단 사무소를 열었다고 9일 밝혔다.
지난 1일 남기춘 신한투자증권 법인영업본부장(왼쪽부터), 윤창용 리서치본부장, 강창남 국민연금 운용지원부문장, 노형원 국민연금공단사무소장, 김기동 S&T그룹대표, 이상기 국제영업본부장이 오픈식을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 신한투자증권
AD
이 사무소는 전북 전주를 거점으로 연금공단과 위탁 운용사의 요구사항에 대한 대응, 리서치본부 세미나 지원 등을 위해 마련됐다.
신한투자증권은 증권·자산운용·펀드파트너스 등 그룹사 간 협업을 통해 연기금 대상 서비스의 종합 가치사슬을 제공할 계획이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"야 너도?…나도 갈아탔어" 신차도, 중고차도 결국...
AD
신한투자증권 관계자는 "사무소를 통해 생산적 금융과 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>