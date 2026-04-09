신한투자증권은 전북혁신도시에 국민연금공단 사무소를 열었다고 9일 밝혔다.

지난 1일 남기춘 신한투자증권 법인영업본부장(왼쪽부터), 윤창용 리서치본부장, 강창남 국민연금 운용지원부문장, 노형원 국민연금공단사무소장, 김기동 S&T그룹대표, 이상기 국제영업본부장이 오픈식을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. 신한투자증권 AD 원본보기 아이콘

이 사무소는 전북 전주를 거점으로 연금공단과 위탁 운용사의 요구사항에 대한 대응, 리서치본부 세미나 지원 등을 위해 마련됐다.

신한투자증권은 증권·자산운용·펀드파트너스 등 그룹사 간 협업을 통해 연기금 대상 서비스의 종합 가치사슬을 제공할 계획이다.

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신한투자증권 관계자는 "사무소를 통해 생산적 금융과 지역경제 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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