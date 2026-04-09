마코롱 대통령 방한계기 韓 아시아 허브 전략

프랑스의 광자 기반 양자컴퓨팅 기업인 콴델라(Quandela)가 한국의 주요 대학 및 연구기관과 잇따라 업무협약(MOU)을 맺으며, 한국을 아시아의 양자컴퓨터 연구 및 제조 핵심 거점으로 육성하기 위한 본격적인 행보에 나섰다.

왼쪽 부터 니콜로소마스키 콴델라 CEO, 조용훈 KAIST 국가양자팹 연구소장, 강노원 KRISS 성과정책본부장. 사진=콴델라 코리아 AD 원본보기 아이콘

9일 양자 업계에 따르면 최근 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 경제사절단으로 방한한 니콜로 소모스키 콴델라 창업자겸 최고경영자(CEO)는 한국 양자컴퓨터 분야의 선도 연구 기관과 협력을 약속했다.

먼저 콴델라는 한국과학기술원(KAIST), 한국표준과학연구원(KRISS)과 광자 기반 양자컴퓨팅 및 소자·부품 기술을 축으로 하는 3자 양해각서를 체결했다. 이번 협력은 KAIST가 구축 중인 개방형 국가 양자팹, KRISS의 정밀 계측·표준 기술, 콴델라의 상용 광자 양자컴퓨터 및 양자클라우드 기술을 하나로 결합하는 것이 핵심이다.

콴델라는 서울대학교 반도체공동연구소(ISRC)와도 반도체 공정 기반 양자컴퓨터 제조를 위한 '실행 중심'의 업무협약을 체결했다. 서울대의 우수한 반도체 공정 및 패키징 시설을 활용해 설계부터 제작, 평가로 이어지는 전주기 양자컴퓨터 개발 체계를 직접 구축하는 것이 목표다. 콴델라 측은 광양자 기술이 기존 반도체(CMOS) 제조 공정과 호환성이 높은 만큼, 한국의 반도체 인프라와 접목이 양자컴퓨터의 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 3자 협력은 지난 3일 열린 제9차 한-불 과학기술공동위원회에서 확인된 양국 간 과학기술분야 파트너십 강화 기조와 맞물려있다. 소마스키 CEO는 아시아경제와의 인터뷰에서도 한국을 아시아 허브로 육성하겠다는 강력한 의지를 내비친 바 있다.

소마스키 콴델라 CEO는 "한국을 중심으로 아시아 지역의 양자 생태계 구축에 기여하고, 양자 하드웨어와 AI 응용이 만나는 핵심 허브로 성장시키기 위해 다각적인 투자를 이어가겠다"고 밝혔다.

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국내 연구계의 기대감도 크다. 조용훈 KAIST 국가양자팹 연구소장은 "국내 소부장 기업들이 글로벌 공급망의 주역으로 성장하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔으며, 이혁재 서울대 반도체공동연구소장은 "반도체 공정 기반 양자컴퓨터 제조라는 새로운 패러다임을 여는 중요한 출발점"이라고 강조했다. 강노원 KRISS 본부장 역시 "대한민국이 글로벌 양자 공급망의 핵심축으로 도약하고 양자 전환 시대의 주도권을 확보할 수 있도록 실질적인 성과를 만들겠다"고 다짐했다.

백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



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