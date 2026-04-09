초미세먼지 최악 도시 오명 딛고

쾌적한 청정도시로 탈바꿈

AI·IoT 기반 스마트 환경관리 등

특화 사업 성과 인정

경기 안성시는 지난 8일 열린 '제16회 공기의 날' 기념행사에서 '맑은 공기 도시(GOOD AIR CITY)'로 선정됨과 동시에 최고상인 '기후에너지환경부 장관상'을 수상했다고 9일 밝혔다.

안성시가 지난 8일 열린 '제16회 공기의 날' 기념행사에서 '맑은 공기 도시(GOOD AIR CITY)'로 선정됨과 동시에 최고상인 '기후에너지환경부 장관상'을 수상하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 전형적인 도농복합 도시임에도 불구하고, 지난 2018년 전국 226개 기초자치단체 중 초미세먼지 농도 최악을 기록하는 오명을 안은 바 있다. 그러나 이후 미세먼지 저감과 기후변화 대응을 위한 적극적인 정책을 지속해서 추진한 결과, 이번 수상의 영예를 안게 됐다.

안성시는 그동안 ▲도로 먼지 제거와 온도 조절을 위한 클린앤쿨링로드 ▲인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 스마트 환경관리시스템 ▲미세먼지 청정특화거리 ▲스마트 미세먼지 쉼터 등 다양한 특화 사업을 전개해 왔다.

특히 클린앤쿨링로드, 전기차 충전 시설, 수직정원 조성 등을 위해 국·도비 및 민간 자본 약 45억원 이상의 외부 재원을 확보함으로써, 시의 재정 부담은 줄이면서도 쾌적한 청정도시를 조성하는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.

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안성시 관계자는 "지난해 기초자치단체 최초로 스마트 축산 인공지능(AI) 경진대회 대상 수상과 6년 연속 경기도 미세먼지 저감 우수 시·군 선정에 이어 이번 장관상까지 받게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 기후 위기 대응과 환경 관리 분야에서 기초지자체의 모범이 되는 도시로 더욱 발전해 나가겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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