한국인터넷진흥원(KISA)이 인공지능(AI)을 활용해 불법 금융 스팸 문자의 대응 속도와 정확도를 높인다.

불법 금융 스팸 문자 예시. 한국인터넷진흥원. AD 원본보기 아이콘

KISA는 금융감독원과 함께 금융 범죄 피해를 예방하기 위해 불법 금융 스팸 문자 대응체계를 강화한다고 9일 밝혔다.

불법 금융 스팸 문자란 수신자의 사전 동의 없이 불특정 다수에게 일방적으로 전송되는 투자 추천 방(리딩방) 참여 권유, 불법 사금융 등 불법 금융 행위와 관련된 광고성, 사기성 정보를 뜻한다.

양 기관은 2024년 12월부터 불법 금융 관련 스팸 데이터를 공유하며 스팸 문자 사전 차단에 나서왔다. KISA가 불법 금융 유형의 스팸 신고 데이터를 수집해 금감원에 제공하면, 금감원이 이를 분석해 스팸 차단 키워드를 선정하는 식이다. 금감원이 선정한 키워드는 KISA를 통해 이동통신사의 스팸 차단 시스템에 등록된다.

이번 협력은 최근 불법 금융 스팸 문자가 사회·경제적 이슈를 악용하며 변형되어 신속한 대응이 필요해짐에 따른 것이다.

양 기관은 스팸 데이터와 분석 결과의 공유 주기를 6개월에서 3개월로 단축하고, 필요시 이를 수시로 가동해 최신 스팸 유형을 신속히 반영할 계획이다. 금감원은 AI 기반 자연어 처리 기술을 활용해 스팸 문자 차단 키워드 분석·추출을 자동화하고 신·변종 스팸까지 식별한다.

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허해녕 KISA 이용자보호단장은 "불법 금융 스팸 문자는 금전적 피해를 넘어 국민의 삶 전반에까지 피해를 확산시킬 수 있는 만큼 사전 차단이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협력체계 고도화를 통해 불법 금융 스팸 문자에 대한 탐지 정확도와 대응 속도가 한층 향상되고, 변화하는 스팸 수법에 대한 선제 대응 기반이 강화되길 기대한다"고 했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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