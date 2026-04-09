2차 공공기관 이전지 대전역세권 개발사업 본궤도 오를까
불러오는 중...닫기
대전시, 코레일과 착공 지연 대응책 '절치부심'
대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)
대전시가 답보상태에 빠진 '대전역세권 복합 2-1구역 개발사업' 정상화를 위해 안간힘을 쓰고 있다.
대전역세권 복합 2-1구역 개발사업은 대전역 동광장 일대 2만 8391㎡ 부지에 주거·숙박·업무·판매·문화 기능이 결합된 복합도시 공간을 조성하는 사업으로 ㈜대전역세권개발PFV(한화건설외 8개사)가 총 1조 3000억 원을 투입해 2031년까지 추진할 계획이다.
하지만 건설경기 침체와 공사비 상승 등 대내외 여건 변화로 착공이 지연되고 있다.
개발사업 주관사인 ㈜한화 건설부문은 원자재 가격 상승과 부동산 경기 위축, 중동 정세 불안에 따른 유가 및 환율 상승 등 복합적인 요인으로 사업성 재검토와 착공 일정 조정이 불가피하다는 입장이다.
대전시는 2차 공공기관 이전 등 주요 시정 업무의 차질 없는 준비를 위해 협약 당사자인 코레일과 긴밀히 협력해 사업 추진 전반에 대한 관리를 강화하기로 했다.
주요 대응 방안으로는 ▲신속한 사업 추진 촉구 및 대표급 대책 회의 개최 ▲착공 전 인허가 완료 기한 구체화 등 사업의 안정적 추진 기반을 마련할 계획이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"좋은 곳 많은데 여길 누가 사" 쳐다도 안 보더니 ...
대전시 관계자는 "대전역세권 개발사업은 지역의 핵심 성장거점 조성을 위한 주요 사업"이라며 "관계기관과의 협력을 통해 조속한 착공과 안정적인 사업 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>