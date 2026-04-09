이정현 국민의힘 전 공천관리위원장은 9일 "1995년 광주시의원 선거 도전에서 시작해 30여 년 동안 광주전남에서 아홉번째 도전한다"면서 "30% 혁명을 말씀드린다. 30%는 광주전남 정치를 흔들 힘이고, 무관심을 경쟁으로 바꾸는 최소한의 기준"이라고 했다.

이 전 위원장은 이날 페이스북에 "오늘 광주·전남 통합시장 선거 공천을 신청한다"면서 이같이 밝혔다. 이 전 위원장은 앞서 전남·광주 통합 특별시장 선거 출마를 위해 공관위원장직에서 사퇴한 바 있다.

이 전 위원장은 "아홉 번의 도전은 단 한 번도 편한 길이 아니었고, 단 한 번도 당 내 경쟁자가 있는 길이 아니었다. 늘 혼자였다"면서 "호남 정치에 가장 부족한 것은 능력이 아니라 경쟁이라는 사실을 더 확실하게 알게 됐다"고 했다.

그는 이어 "돌아보면 광주·전남 정치는 너무 오랫동안 한쪽 날개로만 날아왔다"면서 "그 결과 청년은 떠나고 산업은 멈춰 서고 기회는 줄어들었다. 이것이 지금 우리가 마주한 현실"이라고 지적했다.

이 전 위원장은 "(득표율) 30%는 단순한 숫자가 아니"라면서 "공천이 달라지고 정책이 달라지고 예산의 흐름까지 달라진다. 정치에 긴장이 돌고 경쟁이 살아나고 균형이 세워진다. 그때 비로소 기업이 움직이고 일자리가 생기고 청년이 돌아온다"고 했다.

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이 전 위원장은 "이번 도전도 쉽지 않다는 것을 알지만 어렵더라도 이 길을 가겠다"면서 "광주·전남 정치에 처음으로 긴장을, 경쟁을, 선택하는 정치를 만들겠다. 그 시작이 오늘 공천 신청"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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