가상자산 거래소 코빗은 굿네이버스와 디지털자산 기반 기부 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

오세진 코빗 대표(왼쪽)와 전미선 굿네이버스 사무총장이 8일 오후 서울 굿네이버스 회관에서 열린 업무 협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 코빗 AD 원본보기 아이콘

코빗과 굿네이버스는 디지털자산을 활용한 새로운 기부 방식을 도입해 기부 참여 접근성을 높이고, 더 많은 사람이 나눔에 동참할 수 있는 기반을 마련하기로 뜻을 모았다.

양사는 디지털자산을 활용한 기부 참여 모델을 구축하고, 거래소 플랫폼을 기반으로 한 기부 캠페인 운영 등 다양한 협력 사업을 진행할 예정이다.

오세진 코빗 대표는 "가상자산이 단순한 투자 수단을 넘어 사회적 가치를 실현하는 도구로 활용될 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가길 바란다"며 "이번 협약이 더 많은 이용자가 쉽고 의미 있게 나눔에 참여할 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 밝혔다.

AD

전미선 굿네이버스 사무총장은 "앞으로도 가상자산을 기반으로 한 새로운 나눔 참여 방식을 확대하고, 이를 바탕으로 전 세계 도움이 필요한 아이들에게 안정적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>