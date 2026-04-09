씨제이제일제당 등 9개 대·중견기업 참여

최근 중동전쟁의 여파로 플라스틱 가공 업계의 원가 부담이 급등한 가운데 원가 상승분이 납품대금에 충분히 반영될 수 있도록 플라스틱 공급 및 수요 기업이 상생협약을 체결했다.

중동전쟁으로 플라스틱과 비닐 등 포장재 원료인 나프타 가격이 상승하는 가운데 서울 중구 방산시장의 포장재 판매 점포를 찾은 한 시민이 제품을 둘러보고 있다. AD 원본보기 아이콘

9일 중소벤처기업부는 더불어민주당 을지로위원회 주최로 플라스틱 가공 업계와 수요 대·중견기업 간 상생협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 중동전쟁의 여파로 원유 가격이 급등하면서 플라스틱 가공 중소기업의 원가 부담이 많이 증가한 상황에서 납품대금에 원가 상승분이 충분히 반영되지 못하는 현장의 어려움을 대·중소기업 상생으로 해소하기 위해 마련됐다.

특히 플라스틱 포장재 사용 비중이 높고, 상생협약 체결 시 공급망 전반으로 확산 효과가 클 것으로 기대되는 식품 업계를 중심으로 우선 추진됐다.

협약에는 씨제이제일제당·대상주식회사·농심·롯데칠성음료·LG생활건강·상미당홀딩스·스타벅스코리아·GS리테일 등을 포함한 9개 수요 기업과 플라스틱 가공 업계, 정부(중기부·공정거래위원회 등)가 참여했다.

이번 협약을 통해 수요 기업은 ▲원재료 가격 상승분을 반영한 납품대금 조정 ▲납품대금 조기 지급 ▲원재료 수급 문제에 따른 납품 기일 연장 및 지체상금 면제 등에 적극적으로 협력하기로 했다.

정부는 상생협약 참여 기업에 대해 동반성장지수 반영, 포상 우대, 수위탁 정기실태조사 부담 완화 등 인센티브를 제공해 협약 이행을 지원할 계획이다.

AD

이병권 제2차관은 "이번 협약은 원재료 가격 상승 부담이 중소기업에 집중되는 구조를 완화하고, 대·중소기업이 함께 위기를 극복하기 위한 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로 국회 및 관계부처와 협력해 상생협약을 업계 전반으로 확산하고 기업 참여를 유도할 수 있는 인센티브를 지속 발굴·강화해 나가겠다"고 말했다. 이어 "납품대금 연동제가 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 이행 점검과 현장 지원을 강화하고 공정한 거래환경이 정착될 수 있도록 정책적 노력을 지속하겠다"고 덧붙였다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>