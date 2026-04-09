서울시교육청, 유치원·어린이집 공통 회계기준 제시
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서울시교육청이 올해 유보통합 실행 기반을 다지기 위해 '유보통합 특색사업 공통 회계 운영 안내서'를 제작해 이달 중 관내 유치원과 어린이집에 배포한다고 9일 밝혔다.
공·사립유치원과 어린이집 회계 지침이 달라, 유보통합 특색사업 회계 운영에 동일한 기준을 적용하기 어려웠던 점을 해소하기 위해 마련했다.
주요 내용으로는 ▲유치원과 어린이집 회계 운영 비교 ▲공통 회계 운영 원칙 ▲유보통합 특색사업 세입·세출예산 편성 방법 ▲유보통합 특색사업 수입·지출 증빙 가이드 등이 담겼다.
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서울시교육청은 또 유치원과 어린이집에 공통 회계 매뉴얼 개발을 단계적으로 추진해 현장의 혼란을 최소화할 계획이다.
오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
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