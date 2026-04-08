국비 확보 최종보고회서 양자클러스터 사업 등 추진

대전시가 내년도 국비 5조원 확보를 위해 동분서주하고 있다.

시는 내년도 예산 가운데 국비를 5조 406억 원으로 정하고, 8일 시청 대회의실에서 이장우 시장 주재로 국비 사업 발굴 최종 보고 회의를 열었다.

대전시의 국비 5조 원 시대는 전년 대비 2400억 원(5%) 증가한 수치로 그간 2차 회의를 통해 47건의 국비 사업을 발굴했다.

앞서 회의에서 논의된 사업을 토대로 각 개별사업의 사업 추진 구체화와 중앙부처 협의, 기존사업의 중복성 등을 면밀하게 검토해 실·국별 2027년 주요 사업 및 쟁점 현안을 최종 보고 받았다.

주요 사업으로는 첨단산업 분야에서 ▲국가 양자 클러스터 구축사업(1600억 원) ▲인공지능과 바이오테크놀로지(AlxBio) 혁신연구거점 조성 시범사업(491억 원) ▲방산 소부장 특화단지 지정(1000억 원) ▲청년 친화형 지역주력산업(로봇·드론) 연구타운 조성(250억 원)을 신규로 선정했다.

교통·건설 분야에서 ▲대전도시철도 2호선 트램 건설(1조 5069억 원) ▲충청권 광역철도 1단계 건설(3583억 원) ▲외삼~유성복합터미널 BRT(1704억 원) 등의 계속사업을 선정해 신속한 공사 마무리와 완공으로 주민 불편 최소화 및 시민 편익 증대에 최선을 다하도록 할 계획이다.

친환경 개선 및 주민 생활문화 편익 증대를 위한 ▲(신규)에너지 자급자족 인프라 구축사업(230억 원) ▲(계속)국립현대미술관 대전관 조성사업(453억 원) ▲(계속)대전의료원 설립(2221억 원)도 주요 사업으로 선정했다.

이장우 시장은 "국가 성장동력 확충사업, 지방 주도 성장, 사회안전망 조성 등 중앙정부의 투자 방향과 대선 지역공약 연계 국비 사업 발굴에 총력을 다해 2027년 대전시 국비 5조 원 시대를 열어 주기를 바란다"며 "실·국장 책임하에 쟁점 사항과 대응 방안을 명확히 정리하고, 적기 대응해서 정부예산을 확보할 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

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2027년도 정부예산은 4월 말까지 지자체별 정부 부처 신청, 5월 말까지 기획예산처에 예산안 제출, 9월 초 정부 예산안 국회 제출 일정을 거쳐 국회 심의·의결을 거쳐 12월 초 최종 확정된다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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