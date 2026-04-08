침대 프레임 2종 등 구성

신세계까사는 프리미엄 수면 브랜드 마테라소가 온라인 전용 베드룸 시리즈 '모리(MORI)'를 출시하며 침실 가구 라인업을 확장했다고 8일 밝혔다.

'모리' 베드룸 시리즈는 북아메리카산 화이트 오크 원목과 무늬목을 활용한 내추럴 디자인을 적용했다. 추운 지역에서 자라 밀도가 높고 결이 곧은 화이트 오크 특유의 견고한 소재감을 살렸다. 원목 특유의 질감과 디테일을 느낄 수 있는 고품질의 마감재를 사용했다.

헤드보드는 두 가지 스타일로 선보인다. 오크 무늬목을 사선으로 배열한 판넬형은 세련된 V자 패턴을 적용했고, 살대형은 가는 원목 막대를 세로로 배열해 개방감 있는 분위기를 연출하도록 했다. 두 타입 모두 102도 틸팅 설계를 적용해 기대어 사용할 때 편안한 각도를 제공한다.

신세계까사의 프리미엄 수면 브랜드 '마테라소'가 젊은 고객층을 겨냥해 온라인 전용 원목 베드룸 시리즈 '모리'를 출시했다고 8일 밝혔다. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

수납 가구는 자주 사용하는 물건을 머리맡에 보관하기 좋은 사이드테이블, 6칸으로 넉넉한 수납이 가능한 와이드체스트, 공간 효율을 높인 5단 서랍장 등으로 구성돼 침실 규모와 사용 목적에 맞게 자유롭게 조합할 수 있다.

각 수납 가구는 내부 서랍 높이를 용도별로 달리 설계해 수납 효율을 높였으며, 서랍 토출 길이에 차등을 둬 전도 위험도 줄였다. 오스트리아 블룸(BLUM)사 소프트클로징 언더레일을 적용해 내구성은 물론 부드러운 사용감도 놓치지 않았다.

'모리 거울'을 함께 배치하면 침실 공간을 보다 넓어 보이게 연출할 수 있으며, 수납과 스타일링을 동시에 만족시키는 화장대로도 활용할 수 있다.

마테라소는 모리 시리즈 출시를 기념해 까사미아 온라인몰에서 단독 이벤트를 진행 중이다. 오는 19일까지 단품 또는 매트리스 패키지 구매 시 특별 할인 혜택을 만나볼 수 있다.

AD

신세계까사 관계자는 "마테라소는 매트리스를 비롯해 베드 프레임과 침실 가구 전반으로 온라인 전용 라인업을 확대해 온라인에서도 완성도 높은 베드룸 공간을 제안해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>