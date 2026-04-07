식사·음주 비용 3자 대납 의혹 보도

이원택 "내가 개최한 자리 아냐" 반박

정청래 더불어민주당 대표가 이원택 전북도지사 예비후보의 식사비 대납 의혹과 관련해 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다.

전북특별자치도청에서 열린 더불어민주당-전북도 예산정책협의회에서 이원택 의원이 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

민주당은 7일 언론 공지를 통해 "정 대표가 이원택 전북도지사 후보에 대한 언론보도가 있어 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다"고 밝혔다.

최근 한 언론에서 보도된 '식사비 대납 의혹'과 관련해 당 차원의 사실관계 확인에 착수한 것으로 풀이된다.

해당 언론 보도는 이 예비후보가 개최한 모임에서 발생한 식사·음주 비용을 제3자가 대납했다는 의혹을 제기했다.

이에 대해 이 예비후보는 입장문을 통해 "당시 자리는 청년들의 요청에 의한 정책 간담회였고 내가 개최한 자리가 아니었다"며 "제 개인 식사 비용은 직접 지불했다"고 반박했다.

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이어 "흑색선전과 허위사실 유포는 민주당 경선을 방해하는 해당 행위"라며 "(보도는) 명백한 허위 사실이며 법적 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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