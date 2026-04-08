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금융시장을 분석하는 데에는 수많은 지표가 존재한다. 물가, 고용, 금리, 환율, 기업 실적 등 다양한 변수들이 시장의 방향을 설명하려 한다. 그러나 이 가운데 가장 중요한 지표를 하나만 꼽으라면 단연 '선행지수'다. 특히 우리나라의 경우 국가데이터처가 발표하는 선행지수 순환변동치는 주가와 거의 같은 방향으로 움직이며, 경기와 금융시장의 전환점을 포착하는 데 매우 유용하다.

최근 흐름을 보면 선행지수는 2023년 4월을 저점으로 상승세를 이어왔다. 그 과정에서 2024년 8월부터 2025년 1월까지 일시적인 조정이 있었지만, 전체적으로는 확장 국면이었다. 이는 코로나 이후 누적된 유동성과 인공지능(AI) 투자 확대, 그리고 반도체 경기 회복이 맞물린 결과다. 그러나 중요한 것은 '수준'이 아니라 '방향'이다. 지금 시장이 직면한 변화는 상승과 하락의 문제가 아니라, 방향 전환의 문제다.

최근 선행지수의 구성 요소에서는 미묘하지만 분명한 변화가 감지된다. 첫째, 경제심리가 빠르게 위축되고 있다. 한국은행이 발표한 경제심리지수는 2026년 2월 98.8에서 3월 94로 급락했다. 단 한 달 만의 변화로 보기에는 낙폭이 크다. 이는 가계의 소비가 위축되고, 기업의 투자 심리도 둔화하기 시작했다는 신호이다. 심리는 언제나 경기보다 먼저 움직인다. 그리고 심리가 꺾이는 순간, 경기의 방향 역시 이미 결정된 경우가 많다.

둘째, 장단기 금리차가 축소되고 있다. 10년 국채와 1년 국채 수익률의 격차가 줄어든다는 것은 시장이 미래의 경기 둔화를 예상한다는 의미다. 장기 금리가 단기 금리보다 더 크게 하락한다는 것은 향후 경제성장률과 물가상승률이 낮아질 것이라는 기대를 반영한다. 시장금리는 언제나 미래를 먼저 반영한다.

셋째, 주식시장은 이미 반응하고 있다. 3월 코스피는 단기간에 19% 이상 급락했다. 이는 미국과 이란 전쟁에 따른 단순한 조정이라기보다 선행지수 변화에 대한 선반영으로 보는 것이 타당하다. 많은 투자자는 경기가 나빠지면 주가가 떨어진다고 생각하지만, 실제로는 주가가 먼저 움직이고 경기가 뒤따른다. 그런 점에서 최근의 급락은 결과가 아니라 원인에 가깝다. 앞으로 나타날 경기 둔화를 미리 반영한 것이다.

이 세 가지 신호를 종합하면, 현재 우리는 경기 사이클의 정점 구간에 서 있을 가능성이 높다. 시점으로 보면 빠르면 이미 3월에 정점을 통과했을 수 있고, 늦어도 5월을 넘기기는 어려워 보인다. 선행지수가 하락하기 시작하면 이후의 흐름은 비교적 명확하다. 경기는 둔화하고, 기업 이익은 감소하며, 주식시장은 추가 조정을 겪게 된다. 반면 시장금리는 하락 압력을 받게 되고, 이는 채권 가격 상승으로 이어진다.

이러한 흐름은 과거에도 반복해 왔다. 2000년 정보기술(IT) 버블 붕괴 직전에도, 2008년 글로벌 금융위기 직전에도 선행지수는 먼저 꺾였다. 이후 시장은 유사한 경로를 따라 움직였다. 기술과 환경은 달라졌지만, 신용과 심리의 작동 방식은 크게 변하지 않았다. 이번에도 예외일 가능성은 높지 않다.

특히 이번 사이클은 단순한 경기 둔화를 넘어 구조적 특징을 지닌다. 인공지능 투자 확대는 막대한 자본을 특정 산업에 집중시켰고, 이를 뒷받침하는 과정에서 사모신용 등 비은행 금융이 빠르게 성장했다. 이는 눈에 잘 드러나지 않는 레버리지를 축적시켰다. 문제는 이러한 구조가 심리 둔화와 결합할 때다. 기대가 약해지는 순간, 축적된 신용은 빠르게 부담으로 전환된다. 이는 2000년의 가격 버블과 2008년의 신용 버블이 결합된 형태로 나타날 가능성을 내포한다.

그렇다면 투자자는 어떻게 대응해야 할까. 결론은 단순하다. 지금은 공격보다 방어가 중요한 시점이다. 미국과 이란 전쟁이 끝나거나 휴전 상태에 들어가면 일시적으로 주가가 반등할 수 있다. 그러나 선행지수 흐름을 고려하면 주식 비중은 줄이고 채권 비중은 확대하는 전략이 바람직하다. 특히 금리 하락이 예상되는 국면에서는 채권이 상대적으로 안정적인 투자 수단이 될 수 있다. 반면 주식은 이익 감소와 밸류에이션 축소라는 이중 압력에 직면할 가능성이 크다.

많은 투자자는 시장이 충분히 하락한 이후에야 위험을 인식한다. 그러나 선행지수가 꺾일 때는 이미 늦다. 지금 우리가 주목해야 할 것은 눈앞의 주가가 아니라, 그 주가를 움직이게 하는 보이지 않는 흐름이다.

경기는 순환한다. 그 순환을 가장 먼저 알려주는 지표가 선행지수다. 지금 그 순환이 전환하는 시점에 있는 것 같다.

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김영익 한양대 미래인재교육원 겸임교수

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