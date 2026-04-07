에이뷰 뉴로캐드, 6개월 동안 누적 사용량 2만건 추가

코어라인소프트 코어라인소프트 close 증권정보 384470 KOSDAQ 현재가 3,030 전일대비 95 등락률 -3.04% 거래량 75,384 전일가 3,125 2026.04.07 13:55 기준 관련기사 코어라인소프트, 독일 샤리테 병원에 폐암검진 AI 공급 코어라인소프트, 스위스 병원·아스트라제네카와 폐암 AI 임상 연구 코어라인소프트, 유럽 폐암검진 '허브 운영 모델' 공개 전 종목 시세 보기 는 뇌 영상 진단 보조 인공지능(AI) 솔루션 '에이뷰 뉴로캐드(AVIEW NeuroCAD)'의 누적 사용량이 5만 건을 돌파했다고 7일 밝혔다. 지난해 10월 3만 건을 기록한 이후 약 6개월 만에 2만 건이 추가됐다.

코어라인소프트의 응급AI 솔루션 '에이뷰 뉴로캐드' 구동 화면. 코어라인소프트 AD 원본보기 아이콘

코어라인소프트는 해당 솔루션이 비급여 및 선별급여 시장을 중심으로 활용되고 있으며 의료기관 내 사용 빈도가 증가하고 있다고 설명했다.

뉴로캐드는 출시 2년 차에 접어든 올해 상반기 기준 국내 매출의 10% 이상을 차지하는 것으로 집계됐다. 혁신의료기기 지정 이후 비급여 처방이 확대되면서 사용량이 증가한 것으로 분석된다.

응급의료 현장에서의 활용 사례도 일부 제시됐다. 코어라인소프트는 지역 거점병원에서 CT 촬영 직후 AI 분석 결과를 의료진에게 전달해 치료 준비 시간을 단축하는 데 활용되고 있다고 밝혔다.

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코어라인소프트는 향후 에이뷰 뉴로캐드를 기반으로 대동맥박리와 폐색전증 등으로 적용 범위를 확대한다는 계획이다. 이 밖에 기존 일회성 라이선스 중심 사업에서 구독형(SaaS) 기반 매출 구조로 전환을 추진하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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