한은, 대학생 대상 통화정책 경시대회 개최…5월 참가신청

예심→지역예선→결선 등 두 달간 진행

각 지역예선 최우수상팀·우수상 팀에

5년간 한은 신입채용 때 서류전형 우대

한국은행은 대학생들에게 통화정책 결정 과정의 모의체험 기회를 제공해 통화정책에 대한 이해도를 높일 수 있도록 '2026년 제23회 통화정책 경시대회'를 다음 달 개최한다고 7일 밝혔다.

2003년 처음 개최해 올해로 제23회를 맞는 통화정책 경시대회는 예심과 지역예선·전국 결선으로 치러진다. 예심은 보고서 제출의 서면 방식이며 지역예선과 전국결선은 발표 및 질의응답으로 치러진다.

참가신청 및 예심자료 제출은 다음달 22~27일까지이며 6월18일, 19일 중 결과가 발표된다.

국내 대학(학부) 재학생 4명이 1개 팀을 구성해 참가할 수 있는데 휴학 및 졸업 유보 중인 학생은 팀당 1인으로 제한된다. 3인 이하 팀 구성과 학교 간 연합팀 구성은 불허된다.

예심의 경우 같은 학교 소속이더라도 다수 팀이 참가를 신청할 수 있지만 지역예선대회 진출팀은 학교(캠퍼스) 당 2개 팀 이하로 선정할 방침이다.

지역예선대회 자료 제출일인 7월8일까지 팀원 1인을 교체할 수 있으며 이 경우 대회 참가 경력은 최종적으로 팀을 구성한 4인에 대해서만 인정된다.

참가를 희망하는 대학생은 팀을 구성해 한은 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 참가신청서, 재학증명서·휴학증명서·졸업예정증명서 등 자격증빙 서류와 '5월 기준금리 결정 시 가장 중요하게 고려해야 할 이슈'를 주제로 한 보고서를 제출해야 한다.

예심통과 팀을 대상으로 치러지는 지역예선의 주제는 '7월 기준금리 결정'이다. 지역예선을 위해서는 내용과 주요 근거가 담긴 발표자료(PPT)를 7월7~8일 중에 제출해야 한다.

지역예선 개최일은 7월13~14일이며 본부(서울) 및 지역본부(부산, 대구·경북, 광주·전남, 대전·세종·충남, 경기) 주관으로 개최된다. 소속 지역은 학교(캠퍼스) 소재지를 기준으로 한다.

각 지역예선대회 최우수상 수상팀을 대상으로 한 전국결선대회에는 8월 11일 한국은행 본부 주관으로 열릴 예정이다. 결선 진출팀은 '8월 기준금리 결정'의 발표자료(PPT)를 8월 5일에 제출해야 한다.

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지역예선 및 전국결선대회 입상팀에 대해서는 한국은행 총재 표창장과 장학금을 수여한다. 지역예선에서 최우수상을 받은 팀은 250만원, 우수상은 200만원, 장려상은 150만원을 받는다. 전국결선에서는 금상 1000만원, 은상 500만원, 동상 300만원, 장려상 100만원을 수여한다.

특히 각 지역예선에서 최우수상을 받은 팀과 우수상을 받은 팀은 향후 5년간 한은 신입직원 채용에 지원하는 경우 서류전형에서 우대받을 수 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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