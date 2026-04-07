"외국인도 안전 사각지대 없게"

안산시, 중국어·러시아어 안내문 배포

경기 안산시(시장 이민근)는 외국인 주민의 시민안전보험 이용을 높이기 위해 다국어 홍보를 강화하고 있다고 7일 밝혔다.

안산시청 전경. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시에 따르면 최근 3년간 외국인 시민안전보험 접수 건수는 15건으로, 내국인 신청 건수 500여 건에 비해 낮은 수준이다.

안산시는 외국인 거주 비율이 전국에서 가장 높은 지역으로, 외국인 인구가 10만명을 넘는다. 이 가운데 중국동포를 포함한 중국어 사용 외국인은 약 6만명, 고려인을 포함한 러시아어 사용 외국인은 약 2만명에 이른다. 또 안산스마트산업단지와 건설현장 등에는 다수의 외국인 근로자가 생활하고 있다.

이에 시는 시민안전보험 안내 리플릿을 중국어와 러시아어로 번역·제작해 외국인주민지원본부와 관내 주요 외국인주민지원단체 18개소에 배포했다.

또 ▲일반상해 사망 및 후유장해 ▲강도상해 사망 및 후유장해 ▲성폭력상해 범죄위로금 등 주요 보장 항목에 대해 안산소방서, 산업안전보건공단, 고용노동부 안산지청, 상록·단원경찰서, 경기서부해바라기센터 등 관계기관에도 안내 협조를 요청했다. 아울러 안산시 SNS와 반상회보 등을 통한 홍보도 이어가고 있다.

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이민근 안산시장은 "시민안전보험은 재난과 사고로 피해를 입은 시민의 일상 회복을 돕는 중요한 사회안전망"이라며 "안산에 거주하는 외국인 주민도 제도 혜택에서 소외되지 않도록 홍보를 강화해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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