전자레인지에 플라스틱…"암 위험" 경고

가열 시 화학물질 용출 가능성

유리·도자기 사용 권고

전자레인지에 배달 용기 등 플라스틱 용기를 넣고 음식을 데우는 사람이 적지 않다. 그러나 이 같은 습관이 암 위험을 높일 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 용기 속 화학물질이 음식으로 이동할 수 있어 주의가 필요하다는 지적이다.

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전자레인지 속 '보이지 않는 이동'

미국 비뇨기종양 전문의 브라이언 헬판드 박사는 최근 건강 매체 '퍼레이드(Parade)'와의 인터뷰에서 "암 위험은 완전히 통제할 수 없지만 일상 속 습관을 통해 일정 부분 관리할 수 있다"며 전자레인지에 플라스틱 용기를 사용하는 행위를 대표적인 주의 사례로 지목했다.

전자레인지는 마이크로파를 이용해 음식 속 수분 분자를 빠르게 진동시키며 열을 발생시키는 구조다. 이 과정에서 용기 내부의 화학물질이 음식으로 이동할 수 있는데 이는 물리적 가열을 넘어 '물질 전이'가 동시에 일어나는 복합적 현상으로 해석된다.

특히 비스페놀A(BPA), 프탈레이트, 스티렌 등은 대표적인 유해 가능 물질로 지목된다. 반복적으로 노출될 경우 호르몬 교란이나 세포 손상을 유발할 수 있다.

최근에는 미세플라스틱 문제까지 더해지며 우려가 확대되고 있다. 전자레인지 가열 과정에서 플라스틱이 미세 입자 형태로 분해돼 음식으로 유입될 수 있다는 점이 핵심이다.

미국 캘리포니아대 샌프란시스코 의과대학 연구팀은 미세플라스틱 노출과 암 발병 간 연관성을 분석한 결과, 대장암과 폐암 등 일부 질환과의 관련 가능성을 제시한 바 있다.

전문가들은 특히 오래되거나 표면이 손상된 용기, 그리고 지방 함량이 높은 음식을 고온에서 가열할 경우 화학물질 용출 가능성이 더 커진다고 지적한다. 이는 온도와 재질 상태가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

헬판드 박사는 "많은 사람이 편리함 때문에 플라스틱 용기를 전자레인지에 사용한다"며 "일부는 전자레인지 사용 가능 표시가 있으면 완전히 안전하다고 생각하지만 화학 물질 용출 가능성을 완전히 배제할 수는 없다"고 지적했다.

가장 확실한 방법은 '용기 교체'

전문가들이 제시하는 가장 현실적인 대안은 단순하다. 음식을 데울 때 플라스틱 대신 유리, 세라믹, 도자기 용기를 사용하는 것이다. 또한 플라스틱 랩 대신 전자레인지 전용 덮개나 종이 타월을 활용하는 것도 노출을 줄이는 방법으로 권장된다.

배달 용기나 일회용 플라스틱을 그대로 재가열하는 습관 역시 피하는 것이 바람직하며 뜨거운 음식 보관 시에는 스테인리스나 유리 용기를 사용하는 것이 적합하다. 이와 함께 긁히거나 노후화된 용기를 교체하는 것도 중요한 관리 요소로 꼽힌다.

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브라이언 헬판드 박사는 "간헐적인 노출에 과도하게 불안해할 필요는 없지만 장기간 반복되는 습관은 위험을 키울 수 있다"며 "작은 생활 방식의 변화가 누적될 경우 건강 리스크를 유의미하게 낮출 수 있다"고 조언했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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