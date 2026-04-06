포천시, 일자리협의체 개최

여성친화기업 환경개선비 3000만원 지원

경기 포천시는 지난 2일 포천시청 소회의실에서 '2026년 제1회 여성친화도시 일자리협의체' 회의를 열어, 올해 여성친화기업을 심의·선정하고 여성 친화적 노동 환경 조성 방안을 논의했다.

포천시가 지난 2일 포천시청 소회의실에서 '2026년 제1회 여성친화도시 일자리협의체' 회의를 열고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

서류심사와 시민참여단의 현장실사를 거친 후보 기업들을 대상으로 심의를 진행한 결과, 고용 안정성과 여성 친화적 조직문화를 인정받은 ㈜꽃샘식품이 2026년 포천시 여성친화기업으로 최종 선정됐다.

선정된 기업에는 여성친화기업 인증서 및 현판 수여와 더불어, 올해부터는 환경개선비를 3000만원으로 대폭 확대해 지원한다. 지원금은 노후 휴게실 장판 교체와 화장실 수리 등 근무 환경 개선에 활용될 예정이다.

이날 회의에서는 여성친화기업 선정 제도의 실효성을 높이기 위한 개선 방안도 함께 논의됐다. 위원들은 참여 기회 확대와 형평성 제고, 평가 내실화 등 제도 운영 전반의 보완 방향을 제시했으며, 경력단절 예방을 위한 노동 환경 조성 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 기업들이 육아휴직 등 모성보호 제도를 더욱 적극적으로 활용할 수 있도록 관련 지원사업 홍보를 강화하고, 일·가정 양립 문화 확산에 힘을 모으기로 했다.

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포천시 관계자는 "여성친화기업 지원 예산이 대폭 확대된 만큼 기업들이 실질적으로 일하기 좋은 환경을 조성할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "위원들의 의견을 바탕으로 포천시 여건에 맞는 여성 친화적 노동 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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