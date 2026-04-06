초5~고3, 차상위 가구 등 우수 학생 선발

대학 졸업까지 매월 학업장려금 지원

6~30일까지 신청

교육부가 한국장학재단과 함께 '2026학년도 복권기금 꿈사다리 우수 장학생' 3000명을 신규 선발한다고 6일 밝혔다.

복권기금 꿈사다리 우수 장학금은 복권기금을 활용해 저소득층 가구의 잠재력 있는 우수 학생을 선발하고 대학까지 지원하는 제도다.

국내 초·중·고교 재학생 중 기초생활수급자·한부모가족·차상위 가구의 우수 학생(초5~고3)이 신청 대상자이며, 희망자는 학교 추천을 받아 오는 30일까지 한국장학재단 누리집에서 신청하면 된다.

한국장학재단은 서류심사, 심층평가를 거쳐 7월에 장학생을 선발한다. 선발된 장학생에게는 매월 학업장려금이 지급된다. 초등학생 15만원, 중학생 25만원, 고등학생 35만원, 대학생 45만원 등이다.

성장 동기부여를 위한 1:1상담(멘토링), 진로 역량 개발을 위한 상담(진로 컨설팅), 심리 지원 및 고민 상담 등 마음건강 프로그램도 지원한다.

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최은옥 교육부 차관은 "어려운 환경에서도 꿈을 찾는 학생들이 자신의 가능성을 실현할 수 있도록 복권기금 꿈사다리 우수 장학금이 학생들의 꿈을 세상에 펼치는 마중물이 되겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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