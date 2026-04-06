하이퍼튜브·수소열차 모형 공개…30주년 영상 이벤트도 진행

한국철도기술연구원(KRRI)이 창립 30주년과 4월 과학의 달을 맞아 지난 30년간의 철도과학 연구성과를 국민 체험형 콘텐츠로 확장한다. 유튜브 30주년 기념 영상 공개와 함께 하이퍼튜브 원리 체험, 수소열차 모형 전시 등 온·오프라인 소통을 동시에 강화해 국민 체감형 연구 홍보에 나선다는 전략이다.

철도연은 6일 유튜브 채널을 통해 30주년 기념 영상 시청 이벤트를 오는 17일까지 진행한다고 밝혔다. 참여자는 철도연 유튜브를 구독한 뒤 기념 영상에 댓글을 남기고 인증사진을 제출하면 되며, 추첨을 통해 30명에게 치킨 교환권을 제공한다.

철도연 30주년 영상 시청 이벤트 안내문. 철도연 제공 AD 원본보기 아이콘

오프라인에서는 4월 과학의 달을 맞아 24일부터 26일까지 3일간 경기 고양 킨텍스 제1전시장 4홀에서 열리는 '대한민국 과학축제 2026'에 참가한다. 철도연은 부스에서 서울~부산 20분대 이동을 목표로 하는 하이퍼튜브 기술 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 '자기부상 열차 만들기 체험'을 운영한다.

현장에는 한국형 고속열차 HSR-350x, 동력분산식 고속열차 HEMU-430X, 하이퍼튜브, 친환경 수소열차 모형도 함께 전시된다. 기존 연구성과가 실제 상용 열차와 미래 교통 기술로 어떻게 이어졌는지를 한눈에 보여주는 구성이다.

철도연은 유튜브뿐 아니라 블로그, 인스타그램, 링크드인(LinkedIn) 등 다양한 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 연구성과를 국내외로 확산하고 있다. 연구 현장의 기술적 성과를 보다 쉽게 전달해 국민과 산업계 접점을 넓히겠다는 구상이다.

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사공명 철도연 원장은 "창립 30주년을 맞아 30년의 연구 발자취를 영상으로 정리했다"며 "앞으로도 어렵게 느껴지는 철도 기술을 국민이 쉽게 이해할 수 있도록 온라인 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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