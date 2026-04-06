약국 80% 네트워크 기반 공급·마케팅 효과

항히스타민제 시장 점유율 60%대 유지

지오영이 알레르기 치료제 '지르텍' 판매에서 3년 연속 성장세를 이어갔다.

지오영이 토털마케팅을 수행하고 있는 알레르기 치료제 지르텍. 지오영 AD 원본보기 아이콘

지오영은 2023년부터 2025년까지 지르텍 3개년 누적 판매량이 약 801만 개를 기록했다고 6일 밝혔다. 지오영은 한국유씨비제약과 협력해 2023년부터 지르텍의 유통과 마케팅을 통합 운영하고 있다.

연도별 판매량은 2023년 260만 개, 2024년 263만 개, 2025년 278만 개로 증가했다. 토털마케팅 도입 이전인 2022년(약 220만 개)과 비교하면 연평균 약 8.1% 성장한 수준이다.

업계에서는 약국 유통망과 마케팅을 결합한 전략이 판매 증가로 이어진 것으로 보고 있다.

지오영은 전국 약국 약 2만5000곳 중 80% 이상과 거래하는 유통망을 기반으로 계절별 수요에 맞춘 공급과 영업을 병행해왔다.

여기에 봄·가을 알레르기 시즌에 맞춘 브랜드 캠페인과 질환 정보 제공이 소비자 접점 확대에 영향을 준 것으로 분석된다.

지르텍은 현재 국내 항히스타민제 시장에서 판매액 기준 60%대 점유율을 유지하고 있으며, 장기간 1위 제품 지위를 이어가고 있다.

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조선혜 지오영 회장은 "지르텍 800만 개 돌파는 국내 OTC 시장에서 유통과 마케팅이 결합할 경우 어떤 시너지를 낼 수 있는지를 증명하는 토털마케팅 전략의 성공사례"라며 "경쟁력 있는 OTC 브랜드를 지속적으로 육성하겠다"고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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