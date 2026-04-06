삼정KPMG "유통·소비재 기업 절반 이상, 결제 현대화 부족"

유통 및 소비재를 영위하는 기업의 절반 이상이 맞춤형 결제 솔루션을 받고 있다고 느끼지 못한 것으로 나타났다. 금융과 이들 기업의 파트너십이 향후 경쟁 우위를 확보하기 위해 필요하다는 의견도 나왔다.

삼정KPMG는 6일 발간한 '결제 현대화를 위한 금융 및 유통·소비재산업 협업 전략' 보고서에서 이같이 밝혔다.

전 세계 금융사 500곳과 유통·소비재 기업 500곳을 대상으로 결제 현대화 수준과 협업 현황을 분석한 결과, 유통·소비재 기업의 54%는 결제 현대화를 향후 비즈니스의 핵심 경쟁력으로 인식하고 있었다. 하지만 금융 기업이 자사의 결제 전략을 충분히 이해하고 있다고 답한 비율은 53%에 그쳤다. 맞춤형 결제 솔루션을 제공받고 있다고 느끼는 유통·소비재사는 45%에 불과했다.

양측 모두 결제 현대화에 대한 투자 의지가 높다. 유통·소비재 기업은 향후 1년간 관련 예산을 평균 2.5% 늘릴 계획을 밝혔다. 금융사는 60%가 올해 예산 확대를 추진한다. 금융사의 21%는 5~9% 수준의 투자 확대를 예상하기도 했다. 또 금융사의 51%는 결제 시장에서 '가장 강력한 생태계를 구축한 기업'이 승자가 될 것이라고 답했다.

다만 금융사(66%)와 유통·소비재사(69%) 모두 높은 구축 비용과 예산 부담을 가장 큰 장애 요인으로 꼽았다.

한상일 삼정KPMG 유통·소비재산업 리더는 "유통·소비재 고객의 온·오프라인을 아우르는 끊김 없는(Seamless) 결제 경험과, 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 결제 경험에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 결제 산업 전반의 혁신과 구조 재편을 동시에 촉진하고 있다"며, "유통·소비재 기업과 은행·카드사 등 금융기관은 새로운 파트너십을 기반으로 전통적인 관계를 넘어, 고객 중심 사고와 민첩성을 핵심 가치로 공유하는 확장형 결제 생태계를 구축함으로써 급변하는 시장에서 주도권을 확보해야 한다"고 강조했다.

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김민규 삼정KPMG 금융산업 리더는 "AI와 디지털 화폐 확산으로 결제 산업은 기술, 규제, 파트너십이 결합한 새로운 경쟁 구도로 전환되고 있다"며 "은행·핀테크·유통사·기술 기업 간 전략적 제휴가 시장 내 차별화의 핵심 요인이 될 것"이라고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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