로밍패스 '데이터 2배 제공'

프로모션 수준의 혜택을 정규 요금제에 반영

LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,550 전일대비 220 등락률 +1.44% 거래량 272,027 전일가 15,330 2026.04.06 12:50 기준 관련기사 LG유플러스, 유심 무료 교체 사전 안내…"안내문자 1068만건 발송" "임직원 사회공헌 확대"…LG유플러스, 나눔마일리지 개편 [IT카페]"SKT와 달라야 하는데…" 유심 교체 앞 분주한 LG유플러스 전 종목 시세 보기 는 '로밍패스'의 데이터 제공량을 최대 2배 상향하는 개편을 진행한다고 6일 밝혔다.

LG유플러스는 '로밍패스'의 데이터 제공량을 최대 2배 상향하는 개편을 진행한다고 6일 밝혔다. LG유플러스 직원이 5월 1일부터 확대하는 데이터 제공량을 소개하고 있는 모습. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개편에서는 로밍패스 '데이터 2배 제공' 프로모션 수준의 혜택을 정규 요금제에 반영했다. LG유플러스 고객은 징검다리 연휴에 맞춰 다음달 1일부터 해외에서 해당 서비스를 이용할 수 있다. LG유플러스 측은 "최근 유류할증료 인상, 환율 상승 등으로 해외여행 경비 부담이 커지고 있다"며 "해외여행 수요가 늘어나는 징검다리 연휴 기간에 맞춰 로밍 이용 부담을 완화하기 위해 개편했다"고 설명했다.

LG유플러스는 로밍패스 가입 시 발송되는 안내 문자도 개편해 기존에 분산돼 있던 로밍 관련 정보를 간결하게 정리했다. 아울러 일정 요금제 이상 가입 시 기내 와이파이 무료 이용권과 비행기 지연에 대한 보상을 제공하는 보험까지 제공하기로 했다.

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임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "앞으로도 고객 관점에서 실질적인 혜택을 높일 수 있는 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"라고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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