한투운용, 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+' ETF 7일 신규 상장

한국투자신탁운용은 오는 7일 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 6일 밝혔다.

ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ ETF는 휴머노이드 산업 핵심 기업 2종목에 집중 투자하는 상품으로, 기초지수는 Akros K-휴머노이드로봇Top2+지수다. 해당 지수는 국내 주식시장에 상장된 종목 중 휴머노이드로봇 산업과 관련성이 높은 15종목으로 구성됐다.

ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ ETF가 주목하는 휴머노이드로봇 산업은 크게 '완제품(휴머노이드로봇)'과 '핵심 부품(로보틱스 밸류체인)'으로 구분된다. 분야별 대표기업은 현대차와 로보티즈로, ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ ETF는 두 종목을 각 20% 내외로 집중 편입할 예정이다.

현대차는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 휴머노이드 '아틀라스' 실물 시연을 통해 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 기업으로 재평가받았으며 로보티즈는 휴머노이드의 핵심 부품인 액추에이터 분야에서 글로벌 기업을 고객사로 확보하는 등 경쟁력을 보이고 있다.

상위 두 종목 외에도 ▲레인보우로보틱스 ▲두산로보틱스 ▲에스피지 ▲에스비비테크 ▲현대모비스 ▲현대오토에버 ▲클로봇 등도 포트폴리오 편입이 예상된다. 휴머노이드 산업이 성장할수록 함께 확장되는 산업 구조 자체에 투자하기 위해 완제품부터 부품, 소프트웨어로 이어지는 산업 전체 흐름을 담은 것이다. 단, 편입 예상 종목은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

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남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ ETF는 핵심 2종목에 집중 투자하는 동시에 휴머노이드로봇 생태계 전반에 투자하는 것이 특징"이라며 "산업이 이제 막 초기 단계인 만큼 개별 기업의 성과를 예측해 투자하는 것이 아니라 핵심 기업과 함께 전체 밸류체인을 함께 보는 전략이 유효할 것"이라고 강조했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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