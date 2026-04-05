기후동행카드 9만원 돌려받는 법은? "카드 등록·페이백 신청해야"

월 3만원씩 3개월…6월부터 페이백 신청

누적 충전 2000만건…월 이용자 80만명

서울시가 고유가 대응과 대중교통 이용 활성화를 위해 4월부터 6월까지 3개월간 기후동행카드 이용자를 대상으로 월 3만원 페이백을 제공한다.

앞서 시는 지난달 26일 기후동행카드 신규 이용자 대상으로 10%의 마일리지 페이백을 발표한 바 있다. 서울시는 "고유가로 승용차 운용 부담이 커진 시민들의 대중교통 이용을 유도하고, 생활비 부담을 완화하기 위해 추가적인 고강도 보완 대책을 시행하게 됐다"고 밝혔다.

기후동행카드는 2024년 1월 도입한 후 지난달 기준 누적 충전 건수 2000만건을 돌파, 월 이용자 약 80만명을 기록한 서울시 대표 대중교통비 지원 정책이다.

페이백 적용 대상은 4월부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 만료 이용한 서울시민이며, 개별 이용자의 충전·만료 내역을 확인 후 6월부터 3만원을 페이백할 예정이다.

기후동행카드 종류별 충전 금액 및 페이백 규모. 서울시 제공 원본보기 아이콘

기후동행카드 이용자는 '티머니 카드&페이 누리집(pay.tmoney.co.kr)' PC 홈페이지에 가입한 후 카드 등록 후 6월에 페이백을 신청하면 된다. 페이백 신청과 관련된 사항은 6월 티머니 홈페이지 등을 통해 안내할 예정이다.

충전 이후 만료 사용을 하지 않은 환불 이용자, 충전금 미사용자, 단기권, 개인 확인이 불가한 티머니 카드&페이 홈페이지 미가입자 등은 페이백 대상에서 제외된다.

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이번 조치로 대중교통 이용 활성화 및 교통비 절감 효과가 기대된다. 오세훈 서울시장은 "전 국가적인 위기 극복에 대한민국의 수도인 서울시가 앞장설 수 있도록 많은 서울 시민들과 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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