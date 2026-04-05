인제군, 2001억 투입 인제 국도 31호선 개량사업

보상 절차 돌입…인제 스피디움 가는 길 빨라진다

국도 31호선 개량으로 관광 활성화 기대

강원도 인제군을 지나는 국도31호선(상남~기린) 도로건설공사가 본격 추진 되면서 지역 교통여건 개선과 관광 활성화에 대한 기대가 커지고 있다.

이번 사업은 인제군 상남면 하남리부터 기린면 북리까지 총 11.85㎞ 구간의 기존 도로를 전면 개량하는 사업으로, 총사업비 2001억원이 투입되며 2032년 12월 준공을 목표로 추진된다.

해당 구간은 급커브와 협소한 도로 폭 등 구조적인 한계로 인해 교통사고 위험이 꾸준히 제기돼 온 곳이다.

이번 개량사업을 통해 급커브 구간의 직선화와 도로 선형 개선이 이뤄지면 안전성과 주행성이 함께 높아져 지역 주민은 물론 관광객들의 이동 편의도 한층 향상될 것으로 기대된다.

특히 인제 스피디움 등 주요 관광지 접근성이 개선됨에 따라 체류형 관광기반 확충 및 지역경제 활성화에도 긍정적인 파급효과가 기대된다.

또 해당 노선은 군부대 훈련 시 활용되는 작전도로 기능도 수행하고 있어, 도로 직선화와 통행여건 향상을 통해 군 작전 수행의 효율성 제고에도 도움이 될 것으로 보인다.

현재 사업은 2025년 12월 공사계약을 완료했으며, 2026년 상반기 중 시공측량과 토지·물건조사를 실시할 예정이다.

이후 보상계획 공고와 주민설명회를 거쳐 본격적인 보상 절차에 착수하고, 단계별 공정을 통해 2032년 준공을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

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인제군 관계자는 "국도31호선 개량사업은 단순한 도로 확장을 넘어 지역 안전과 관광 경쟁력을 동시에 높이는 기반시설사업"이라며 "사업의 차질없는 추진을 위해 주민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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