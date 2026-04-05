우리은행, 두산그룹과 미래전략산업 금융지원 업무협약

시설투자·수출입금융·협력업체 상생금융 등 협력



우리은행은 지난 3일 서울 중구 우리은행 본점에서 두산그룹과 '국가 미래전략산업 생태계 구축 및 성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 5일 밝혔다.

협약식에는 정진완 우리은행장, 김민철 ㈜두산 대표이사 등 주요 경영진이 참석했고, 양사는 이번 협약을 통해 시설투자·수출입 금융·해외투자·협력업체 상생금융 지원 등 생산적 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협약은 우리금융그룹이 추진하는 '생산적·포용 금융 정책인 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 일환으로 에너지, 스마트 머신, 반도체 및 첨단소재 등 미래 성장동력 분야에서 두산그룹과의 전략적 협약을 강화하기로 했다.

우리은행은 두산그룹의 중장기 투자 계획에 맞춰 여신 지원 한도를 사전에 설정함으로써 자금 집행의 신속성과 예측 가능성을 높였다.

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두산그룹은 1896년 박승직상점, 우리은행은 1899년 대한천일은행으로 출범해 올해 각각 130주년, 127주년을 맞는 우리나라에서 가장 오래된 기업들이다. 백년 기업인 양사가 미래 성장을 함께 준비한다는 점에서 상징성이 크다는 게 우리은행의 설명이다.

노용필 우리은행 대기업영업전략부 부장은 "두산그룹은 에너지, 스마트머신, 반도체 및 첨단소재 부문에서 글로벌 경쟁력을 보유한 국가대표 기업"이라며 "이번 협약을 계기로 단순 금융지원을 넘어 대한민국 미래전략산업 생태계 성장을 함께 이끄는 전략적 파트너로 발전하길 기대한다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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