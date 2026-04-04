우즈와 함께 찍은 사진 올리며 공개 지지

도널드 트럼프 미국 대통령의 전 며느리인 버네사 트럼프가 연인인 '골프 황제' 타이거 우즈를 향해 공개적으로 애정을 드러냈다.

버네사 트럼프 인스타그램 캡처. AD 원본보기 아이콘

버네사는 3일(현지시간) 자신의 인스타그램에 우즈와 해먹에 함께 누워있는 사진을 올리며 "사랑한다"는 메시지를 남겼다. 그는 사진 하단에 빨간색 하트를 함께 남기기도 했다.

이에 대해 미국 폭스뉴스는 "버네사가 충격적인 사건 이후 처음으로 입장을 밝혔다"며 "이 사진은 지난해 우즈가 교제 사실을 공개할 때 사용했던 것"이라고 설명했다. AFP통신은 "버네사가 우즈를 공개 지지한 것"이라며 "두 사람은 교제 사실을 공개할 때도 사회관계망서비스(SNS)를 활용했다"고 전했다.

우즈는 지난달 말 미국 플로리다주 자택 인근에서 차량이 전복되는 교통사고를 낸 뒤 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포됐다가 보석으로 풀려났다. 그는 무죄를 주장하면서 모든 활동을 중단하고 치료에 전념하겠다고 밝혔다. 하지만 우즈의 체포 당시 상황이 담긴 경찰 보디캠 영상이 공개되며 또 다른 논란에 휩싸였다. 영상에서 그는 경찰관에게 "방금 대통령과 통화했다"는 등 부적절한 언행을 했다.

앞서 우즈는 지난해 3월 버네사와 교제 사실을 공개했다. 당시 우즈는 SNS에 버네사와 다정하게 찍은 사진과 함께 "당신과 함께하면 사랑이 가득하고 인생은 더 나아진다. 우리는 함께 인생을 살아가는 여정을 기대한다"는 글을 올렸다. 우즈는 2004년 엘린 노르데그렌과 결혼해 아들 찰리와 딸 샘을 얻었고 2010년 이혼했다. 이혼한 뒤에는 스키 선수 린지 본(미국)과 공개 연애를 했지만 헤어졌고 이후 자신의 레스토랑 지배인 에리카 허먼과 5년 넘게 동거하다가 법정 다툼 끝에 결별했다.

모델 출신인 버네사는 2005년 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 결혼해 5명의 자녀를 낳고 2018년 이혼했다.

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트럼프 대통령은 두 사람의 교제 사실이 알려지자 SNS에서 "나는 타이거, 버네사를 모두 좋아한다"며 "두 사람이 행복하길 바란다"고 말하기도 했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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