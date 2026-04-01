국고채권 3개월 금리 연계 원금지급형 상품

하나증권은 원금지급형 공모 파생결합사채(DLB) 총 2종을 오는 3일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

하나증권 DLB 2660회는 국고채권 3개월 금리(KTB 3M)를 기초자산으로 한 만기 3개월 상품이다 만기 평가일에 기초자산 금리가 8%를 초과하면 세전 연 3.01% 수익을 지급한다. 또한 8% 이하일 시엔, 세전 연 3.00% 수익을 지급한다.

하나증권 DLB 2661회는 국고채권 3개월 금리(KTB 3M)를 기초자산으로 하는 달러로 청약 가능한 만기 3개월 상품이며, 만기 평가일에 KTB 3M 금리가 8%를 초과하면 세전 연 4.06%, 8% 이하일 시 세전 연 4.05% 수익을 지급한다.

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DLB 상품들에 대한 자세한 내용은 하나증권 홈페이지와 MTS(모바일트레이딩시스템)에서 확인 가능하며, 전국 하나증권 영업점과 비대면 채널(홈페이지, MTS, HTS)을 통해 청약 할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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