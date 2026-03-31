경기 안산시가 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크 내 첨단의료복합클러스터 조성을 위한 후속 이행에 본격 착수했다.

안산시(시장 이민근)가 지난 30일 안산시청 상황실에서 '한양대학교 ERICA 첨단의료복합클러스터 실무협의체' 제1차 킥오프 회의를 개최하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 지난 30일 안산시청 상황실에서 '한양대학교 ERICA 첨단의료복합클러스터 실무협의체' 제1차 킥오프 회의를 개최했다고 31일 밝혔다.

앞서 시는 지난 1월 학교법인 한양학원, 한양대학교, 한양대의료원과 업무협약을 체결했으며, 지난 2월에는 관계기관이 참여하는 실무협의체를 구성했다.

이날 회의에서는 첨단의료복합클러스터 조성을 위한 첫 실무 논의가 이뤄졌다. 실무협의체 회원들은 그간의 추진 경과를 공유하고, 향후 협의체 운영 방향과 협력체계 구축 방안에 대해 의견을 나눴다.

특히 이번 사업이 단순한 병원 유치를 넘어 캠퍼스혁신파크 및 경제자유구역과 연계해 경기 서남부권 의료 공백 해소와 미래 의료산업 기반 확충을 이끌 핵심 사업이라는 점을 재확인했다.

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이민근 안산시장은 "첨단의료복합클러스터가 조성되면 미래 안산의 모습은 크게 달라질 것"이라며 "사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 경기도와 중앙정부와의 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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