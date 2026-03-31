미래에셋증권, 투자센터압구정WM 이전…고객 초청 세미나
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미래에셋증권 투자센터압구정WM 임직원 사진. 첫번째 줄 왼쪽에서 네번째 김지혜 센터장. 미래에셋증권
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미래에셋증권은 투자센터압구정WM을 이전하고 이를 기념해 고객 초청 세미나를 개최한다고 31일 밝혔다.
새롭게 이전한 투자센터압구정WM은 압구정중학교 맞은편 LF서관 2층에 위치한다.
세미나는 다음 달 3일부터 16일까지 총 3회에 걸쳐 진행될 예정이다. 각 분야 전문가들이 주요 투자 전략과 시장 전망을 제시한다.
1차인 3일에는 '다주택자 중과유예에 따른 부동산 전망 및 절세 전략', 2차인 8일에는 '국내 주식 투자 전략', 3차 16일은 '2026년 글로벌 주식시장 및 ETF 전략'으로 구성된다.
김지혜 미래에셋증권 투자센터압구정WM 센터장은 "센터 이전을 계기로 고객 맞춤형 금융 서비스를 한층 강화했다"며 "고객들에게 실질적인 자산배분·투자 전략을 제공하기 위해 이번 세미나를 마련했다"고 말했다.
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이번 세미나는 미래에셋증권 투자센터압구정WM에서 진행되며, 참가비는 무료다. 좌석이 제한된 관계로 주제별 선착순 예약을 받는다. 참석을 희망하는 고객은 투자센터압구정WM 방문 또는 유선 접수를 통해 사전 신청할 수 있다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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