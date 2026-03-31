산림보호·산불예방 활동 동시 강화

ESG경영 실천 현장 확대

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)가 봄철 산불 위험이 높아지는 시기를 맞아 국유림영림단 사회적협동조합과 함께 하이원리조트에서 '우리의 숲을 산불로부터 지켜 주세요' 캠페인을 실시했다고 31일 밝혔다.

강원랜드, 국유림영림단 사회적협동조합과 산불예방 캠페인을 실시했다. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 등산객과 지역주민·하이원리조트 고객을 대상으로 산불에 대한 경각심을 높이고, 사전 예방의 중요성을 알리기 위해 마련됐다. 참여자들은 주요 등산로와 산림 인접지역을 중심으로 홍보물 배부 및 계도 활동을 하고, 농산폐기물 소각금지 및 산림 내에서 화기 취급금지 등을 적극 안내했다.

특히, 국유림영림단 사회적협동조합과 함께 인근 산림 주변과 하이원리조트 내 인화물질 제거 및 산림정화 활동도 병행하며 실질적인 산불예방 활동을 추진했다.

김성대 강원랜드 시설관리실장은 "산불은 작은 부주의에서 시작되는 만큼, 전 국민적인 관심과 실천이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 유관기관과 협력해 산불 예방 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

AD

한편, 강원랜드는 산림 조성과 보호를 위해 '강원랜드 희망의 숲'을 단계적으로 조성하고 산불감시요원을 배치하는 등 지역사회와 함께하는 다양한 환경보호 활동을 통해 ESG경영을 지속적으로 실천하고 있다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>