락앤락 제품 활용한 친환경 미션 수행

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 대학생 친환경 서포터즈 '그린메이트 26기' 발대식을 마쳤다고 31일 밝혔다.

락앤락은 대학생 서포터즈 그린메이트 26기 발대식을 진행했다고 31일 밝혔다. 락앤락 AD 원본보기 아이콘

그린메이트는 대학생들과 함께 친환경·자원순환 가치를 전파하기 위해 지난 2013년부터 활동을 시작했고 국내 대표 친환경 대학생 서포터즈로 자리잡았다.

이번 발대식에는 26기로 발탁된 그린메이트 20여명과 그린메이트 매니저 등이 참석했다. 락앤락 회사 소개, 그린메이트의 히스토리와 성과, 향후 활동 계획 등에 대해 공유하는 자리를 가졌다.

그린메이트 26기는 약 3개월간 운영되며 락앤락의 다양한 제품을 활용해 매주 친환경 미션을 수행한다. 일회용품 대신 다회용기 사용을 독려하는 '용기내 챌린지', '굿바이 일회용컵 챌린지', 팀별 프로젝트 '그린 캠퍼스' 등을 통해 에코 라이프를 실천한다. 5월에는 첫 외부 활동으로 플로깅을 진행할 예정이다.

안성일 락앤락 전무는 환영사에서 "치열한 경쟁률을 뚫고 락앤락 그린메이트 26기에 선정되신 것을 축하한다"며 "그린메이트로서의 여정이 단순한 활동을 넘어, 지속가능한 미래를 향한 의미 있는 움직임이 되길 기대한다"고 말했다.

그린메이트 26기에 참여한 송제나 학생은 "앞으로 자원순환과 환경 보호를 위한 일상 속 작은 실천이 큰 울림을 전할 수 있도록 최선을 다해 참여하겠다"고 소감을 전했다.

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한편 락앤락은 '2050 탄소중립'을 목표로 자원순환 캠페인, 몽골 사막화 방지 사업, 제주 환경 정화 캠페인과 온실가스 인벤토리 구축·감축 이행, 친환경 소재 제품 개발 등을 적극 추진하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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