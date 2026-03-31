박서준·엄태구·조혜주, 디즈니+ '내가 죄인이오' 출연

1980년대 재개발 도시 배경 범죄 느와르

홍원찬 감독 첫 시리즈 연출

디즈니+는 박서준, 엄태구, 조혜주를 앞세운 오리지널 시리즈 '내가 죄인이오'를 제작한다고 31일 밝혔다.

재개발 열풍이 들끓던 1980년대를 배경으로 한 범죄 액션 느와르다. 시대의 욕망을 체현한 악인 팽이와 생존형 조직원 쌩닭이 인생 역전을 노리고 목숨을 건 한탕에 뛰어들며 벌어지는 이야기를 그린다. 이무기 작가의 동명 웹툰이 원작으로, 촘촘한 서사와 섬세한 인물 묘사로 호평받았다.

박서준은 시대의 악으로 불리는 팽이를 연기한다. 88 서울올림픽을 앞두고 재개발 광풍이 몰아칠 지역에 불쑥 나타난 의문의 인물로, 마약 사업에 뛰어들며 주변을 혼돈으로 끌어들인다.

엄태구는 조직을 배신하고 팽이의 제안을 받아들이면서 삶이 송두리째 흔들리는 북구파 조직원 쌩닭으로 합류한다. 조혜주는 마약 사업의 핵심 공급책이자 팽이의 첫사랑 복희로 분한다.

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연출은 영화 '다만 악에서 구하소서'로 스타일리시한 액션을 선보인 홍원찬 감독이 맡았다. 제작은 뉴 포인트, 플러스미디어엔터테인먼트가 함께 담당한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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