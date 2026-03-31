인삼공사 떼고 브랜드 재정비

KGC인삼공사가 다음 달 1일부터 기업이미지(CI)를 'KGC'로 변경한다고 31일 밝혔다. 글로벌 시장 확대를 겨냥한 브랜드 재정비로, 14년 만의 CI 개편이다.

창립 127주년을 맞은 KGC는 이번 개편에 대해 "인삼과 홍삼 중심 사업에서 나아가 종합 건강식품 기업으로 도약하겠다는 의지"라고 설명했다. 기존 'KGC인삼공사' 명칭에서 'KGC'만 남겨 간결성을 높였고, 짙은 회색 서체를 통해 신뢰 이미지를 강조했다. 여기에 KT&G 그룹의 심볼마크 '씨드(Seed)'를 적용해 확장성과 성장성을 표현했다. 새 CI는 광고와 홈페이지, 제품 등에 순차적으로 적용된다.

조직 운영 방식도 바꾼다. KGC는 같은 날 '하이브리드 워크' 제도를 도입해 근무 형태를 유연화하기로 했다. 직무 특성에 따라 근무지와 근무 방식을 다양화하고, 기존 대면 중심 문화에서 디지털 기반의 업무 환경으로 전환한다는 계획이다. 시공간 제약을 줄여 업무 효율과 성과를 높이겠다는 취지다.

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KGC 관계자는 "지난 한 세기 넘게 과학적 효능 기반으로 건강기능식품 소비 트렌드를 이끌어온 KGC가 새로운 시대 흐름에 발맞춰 CI를 변경했다"며 "앞으로 끊임없는 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 지속적인 성장을 이루겠다"고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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