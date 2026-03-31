2008년부터 19년째 이어와

유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 98,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 100,400 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 유한USA-휴이노, AI 심전도 모니터링 솔루션으로 美 공략 유한양행 '렉라자' 폴란드 급여 진입…유럽 시장 확대 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 은 혈액 수급난 해소와 암 환자 지원을 위해 전 사업장에서 '생명을 살리는 헌혈 캠페인'을 진행했다고 31일 밝혔다.

유한양행 헌혈 캠페인은 2008년부터 19년째 지속해 오고 있으며 매년 상·하반기 2회에 걸쳐 정기적으로 실시하고 있다. 이번 헌혈에는 총 71명 직원이 참여했다. 누적 참여 임직원 수는 2500명에 달한다.

유한양행이 혈액 수급난 해소와 암 환자 지원을 위해 전 사업장에서 '생명을 살리는 헌혈 캠페인'을 진행했다. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인 기간 임직원들은 직접 헌혈에 참여할 뿐만 아니라 현장에 설치된 기부함을 통해 헌혈증서 기부에도 적극적으로 동참했다. 모인 헌혈증서는 한국백혈병어린이재단을 통해 수혈이 절실한 소아암 환아들에게 전달되어 실질적인 치료 기회를 제공하는 데 쓰일 예정이다.

AD

유한양행 관계자는 "앞으로도 유한양행은 '건강한 내일, 함께하는 유한'이라는 슬로건 아래 취약계층 의료 지원과 지역사회 건강 증진을 위한 진정성 있는 활동을 지속해서 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>