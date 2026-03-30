한국씨티은행 지난해 순익 1.5%↓…이자수익 35% 감소

한국씨티은행이 지난해 당기순이익이 전년보다 1.5% 감소해 3074억원을 기록했다고 30일 밝혔다.

지난해 총수익은 전년 대비 11.4% 감소한 1조419억원으로 집계됐다. 이 중 이자수익은 전년보다 34.9% 급감한 4921억원을 기록했다.

한국씨티은행 관계자는 "소비자금융 단계적 폐지로 인한 자산 감소 및 시장금리 하락에 따른 순이자마진 감소 영향으로 이자 수익이 감소했다"고 말했다.

지난해 순이자마진은 2.17%로 전년보다 0.61%포인트 하락했지만 비이자수익은 5498억원으로 전년보다 31% 증가했다.

지난해 비용은 전년보다 1.0% 감소한 6356억원을 기록했다. 지난해 대손비용은 중소기업 부문 충당금적립액 및 소비자금융 관련 대손비용이 줄어든 결과로 전년보다 87.7% 급감한 158억원이었다.

소비자금융 철수 영향이 지속되면서 지난해 말 기준 고객 대출 자산은 전년 대비 16.8% 감소해 7조928억원으로 집계됐다.

예수금은 전년 대비 11.4% 증가한 20조239억원이었다. 지난해 총자산순이익률은 0.60%로 전년보다 0.14%포인트 하락했다. 자기자본순이익률은 0.23%포인트 상승해 5.54%를 기록했다.

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유명순 한국씨티은행장은 "대내외 거시환경의 불확실성이 지속되는 가운데 수익 다각화 전략을 통해 비이자수익이 31% 증가했다"고 했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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