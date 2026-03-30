'스윔' 스포티파이 글로벌 차트 9일 연속 1위

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 정상에 올랐다고 빅히트뮤직이 30일 밝혔다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 이날 공식 홈페이지를 통해 4월4일자 '빌보드 200' 예고 기사를 발표했다. 이 기사에 따르면 '아리랑'은 64만1000 앨범 유닛을 기록하며 차트 진입과 동시에 1위를 차지했다. 이는 2014년 12월 유닛 집계 방식을 도입한 이후 그룹 음반 중 가장 좋은 주간 성적이다.

'아리랑'의 성적은 실물 음반 판매량이 견인했다. 순수 앨범 판매량은 53만2000장으로 집계됐다. 방탄소년단은 이 부문에서도 10여년 만에 그룹 음반 기준 최다 주간 판매량을 기록했다. 실물 앨범 판매량 51만6000장 중 바이닐은 20만8000장이 팔렸다. 이는 1991년 루미네이트 집계 이래 그룹 중 가장 많은 바이닐 주간 판매 신기록이다. 스트리밍 횟수를 환산한 SEA 유닛은 9만5000으로 나타났다.

방탄소년단은 이번 1위로 '빌보드 200'에서 통산 일곱 번째 정상을 밟았다. 2018년 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF) 轉 Tear'로 한국 가수 최초 1위에 오른 뒤 '프루프(Proof)'(2022) 등 내놓는 작품마다 해당 차트 1위를 기록하고 있다.

일본 오리콘에서는 주간 '앨범 랭킹' 등 4개 부문을 석권했다. 영국 오피셜 앨범 차트와 프랑스음반협회(SNEP), 호주 ARIA 차트에서도 정상을 휩쓸었다. 독일 공식 음악 차트에서는 그룹 최초로 앨범과 싱글 차트를 동시에 석권하는 기록을 세웠다.

타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에서 20~28일 9일 연속 1위를 유지했다. 국내에서는 한터차트 3월 4주 차 월드차트와 음반차트에서 2주 연속 1위에 올랐다. 집계 기간인 23~29일 동안 30만1287.44점의 음반 지수를 기록했다.

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이번 앨범은 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡아 방탄소년단의 정체성을 담아냈다. RM은 작사 전반을 맡아 지금 자신들이 하고 싶은 이야기를 전한다. '스윔'은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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