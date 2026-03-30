구민 감사관 30명 임명 운영

익명 채널로 부패 신고 벽 낮춰

광주 북구청 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 북구가 올해 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 1등급 달성을 목표로 강력한 반부패 정책 추진에 나섰다.

29일 북구에 따르면 구는 주민에게 신뢰받는 행정을 실현하기 위해 '2026년 반부패·청렴도 향상 종합계획'을 수립하고 본격적인 세부 과제 시행에 들어갔다.

'주민과 공직자가 함께 체감하는 신뢰의 청렴 행정 실행'을 목표로 설정한 이번 계획은 3대 전략과 33개 중점과제로 짜였다.

먼저 문인 북구청장을 단장으로 하는 '청렴 더 키움단'이 컨트롤타워 역할을 맡는다. 키움단에는 인허가, 보조금, 계약 등 외부 청렴도와 밀접한 27개 부서와 조직문화, 인사, 예산 등 내부 청렴도와 연관된 4개 부서가 실무단으로 참여해 체계적인 정책을 실행한다.

주민 참여와 소통을 통한 투명성 강화 대책도 마련됐다. '청렴 해피콜'을 운영해 민원 처리 과정에서 주민이 겪은 불편이나 부패 유발 요인을 선제적으로 파악한다. 또한 행정의 책임을 높이기 위해 구 감사 과정에 직접 참여하는 '구민 감사관' 30명을 임명했다.

공직 내부의 자율적인 부패 근절 시스템도 도입됐다. 업무상 이해관계자와 접촉할 경우 스스로 기록부를 작성하는 '청렴기록제'를 시행하며, 익명 소통 채널인 '우치로77 대나무숲'을 통해 갑질이나 부정행위 제보 장벽을 낮췄다.

북구는 지난해 종합 청렴도 평가에서 광주 자치구 중 유일하게 2등급을 획득한 성과를 바탕으로 올해는 반드시 최고 등급인 1등급을 거머쥐겠다는 방침이다.

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북구 관계자는 "청렴은 공직자의 가장 기본적인 책무이자 신뢰 행정의 출발점"이라며 "이번 계획을 내실 있게 추진해 주민이 피부로 느낄 수 있는 청렴 도시 북구를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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