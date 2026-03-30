맞춤형 금융 지원 상담 강화

중소기업중앙회는 안산공제사업센터(이하 안산센터)를 안산시청 앞 현대해상 빌딩으로 이전·개소했다고 30일 밝혔다.



서울 여의도 중소기업중앙회 전경. 중기중앙회 AD 원본보기 아이콘

안산센터는 ▲노란우산공제 가입·상담 ▲중소기업공제기금 대출을 통한 자금난 해소 ▲외국인력 고용지원 업무 등 안산과 경기 남부지역 소상공인·중소기업을 지원하는 역할을 수행하고 있다.

안산센터에서는 안산과 인근지역 노란우산공제 가입 소상공인 약 9만명의 사회 안전망 역할을 하고 있다. 중소기업공제기금 가입자에게 총 234억원 규모의 대출을 지원해 자금난 해소에 기여하고 있다.

지역 중소기업의 인력난 해소를 위해 약 1000명의 외국인 근로자 고용을 지원하며 소기업·소상공인의 든든한 버팀목으로 자리잡았다. 이번 이전으로 안산·인근지역 소상공인·중소기업과의 접점을 넓혀 현장 지원체계를 한층 강화한다.

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이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "안산센터 이전을 통해 지역 내 소상공인, 중소기업들이 더욱 편리하게 센터를 이용할 수 있도록 쾌적한 환경을 구축했다"며 "특히 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 기업들을 위해 맞춤형 금융 지원 상담을 강화할 예정"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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