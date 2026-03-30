'지속가능성 리더십' '베스트 인 클래스' 수상

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,525,000 전일대비 81,000 등락률 -5.04% 거래량 10,881 전일가 1,606,000 2026.03.30 09:44 기준 관련기사 "1인당 격려금 3000만원·임금 14% 인상하라"…삼성바이오, 창사 이래 첫 파업 위기 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 는 세계적 권위의 'CDMO 리더십 어워즈(Leadership Awards)'에서 '지속가능성 리더십' 부문을 수상했다고 30일 밝혔다. 이로써 국내 기업 최초로 13년 연속 수상이라는 기록을 달성했다.

CDMO 리더십 어워즈는 제약·바이오 산업 연구기관 아웃소스파마와 생명과학 전문지 라이프사이언스커넥트가 공동 주관하는 글로벌 시상식이다. 삼성바이오로직스는 올해 심사위원상(Jury Award) 중 지속가능성 리더십 부문에서 수상의 영예를 안았다. 이 상은 글로벌 업계 전문가로 구성된 독립 심사위원단이 설문 결과와 업계 의견을 바탕으로 CDMO 산업 전반의 리더십, 혁신성, 영향력 등을 종합 평가해 수여한다. 삼성바이오로직스는 지속가능한 생산 공정 도입과 환경 영향 저감을 위한 노력 등을 인정받았다.

삼성바이오로직스 관계자들이 CDMO 리더십 어워즈 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 케빈 샤프 세일즈앤드오퍼레이션담당(부사장), 제임스 최 영업지원담당(부사장), 김진용 삼성바이오로직스 아메리카 CMO세일즈 디렉터. 삼성바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

아울러 삼성바이오로직스는 바이오의약품 대형 CDMO 기업 중 '기업문화 적합성(Cultural Fit)' 부문에서 '베스트 인 클래스(Best in Class)' 상을 받았다. 긴밀한 고객사 응대와 원활한 소통을 바탕으로 함께 일하고 싶은 최적의 파트너로서의 가치를 입증했다는 평가다.

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존 림 삼성바이오로직스 대표는 "이번 수상은 고객사의 변함없는 신뢰와 더불어 전사적인 지속가능경영 실천을 위해 헌신해 온 임직원들의 노력이 결실을 본 것"이라며 "앞으로도 글로벌 파트너사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 고품질 의약품을 적기에 공급하며 지속가능한 혁신을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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