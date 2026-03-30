新여가 플랫폼 '활력충전 프로젝트'

체류형 공간 및 통합여가시설 등 조성

소통거점 '활력충전소' 116개 구축

민간협력 '동행상점'… 최대 50% 할인

서울시가 2032년까지 2024억원을 들여 서울 곳곳에 시니어를 위한 각종 인프라를 제공한다. 대규모 복합여가시설은 물론 민간 여가시설의 이용비를 절반으로 낮추는 프로그램도 내놓는다. 초고령사회 진입을 앞두고 어르신들이 젊은 일상을 유지하며 건강하게 오래 살 수 있는 도시를 만들기 위한 조치다.

30일 서울시는 이같은 시니어 여가 플랫폼 조성 계획을 담은 '활력충전 프로젝트'를 발표했다.

서울시가 추진하는 '활력충전 센터' 거점별 조성안. 서울시 AD 원본보기 아이콘

핵심은 시니어 통합여가시설인 '활력충전 센터'와 도보 생활권 내 소규모 생활밀착형 '우리동네 활력충전소'를 조성해 서울 어르신들이 어디에 사시든 최고 수준의 여가를 누리도록 하는 것이다. 평일 낮 시간대 어르신들에게 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 민간시설 '시니어동행상점'도 운영한다.

우선 주요 권역별로 1만m² 규모의 '활력충전 센터'를 조성한다. 건강을 챙기고 문화와 학습활동을 하며 교류할 수 있는 대규모 복합여가시설로 어르신들이 '하루종일 머물러도 즐거운 체류형 공간'이 콘셉트다. 활력충전 센터에서는 인문학 강의와 독서토론부터 와인클래스 등 수준 높은 교양·취미 강좌는 물론 피클볼, 스크린 파크골프 등을 즐길 수 있는 최신 스포츠 시설과 인공지능(AI) 코칭피트니스, VR여행, e스포츠 등 다양한 디지털 콘텐츠를 체험할 수 있다. 단순 여가를 넘어 시니어의 삶 전반을 지원하는 거점으로 만든다는 구상이다.

이외에도 건강 상담, 체력인증은 물론 경력 재설계, 재취업, 복지·돌봄 정보 안내 등 인생 2막 준비를 위한 실용 교육도 제공한다. 센터 내부 공간을 어르신들을 위해 '이어지는 구조'로 설계하고 최신 트렌드를 반영한 시설 인프라를 부담없이 이용 가능 하도록 이용료는 저렴하게 책정해 문턱을 낮춘다. 이용대상, 이용시간도 확대해 접근성도 높인다

시니어 여가 허브 역할을 할 '활력충전 센터'는 2027년 G밸리 교학사 부지(금천구) 1호점 착공을 시작으로 2032년까지 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에서 총 8개소를 단계적으로 확충한다. 지역 특성과 여건을 반영해 세부 입지와 규모, 도입 기능을 조정하고 재원·사업방식(공공기여, 복합개발 등)도 검토할 방침이다.

'걸어서 10분' 도보 생활권 내 만날 수 있는 '우리동네 활력충전소'는 어르신은 물론 서울시민 누구나 이용 가능한 생활밀착형 소규모 여가시설이다. 지역 수요와 특색을 반영해 ▲건강관리 ▲문화향유 ▲자기계발 ▲친목도모 중 필요한 기능을 특화해 공간 디자인과 프로그램을 유연하게 운영한다.

모든 활력충전소에는 커뮤니티 공간을 조성해 주민들이 자연스럽게 만나고 어울리며 소통·교류할 수 있는 '따뜻한 지역사회 거실'로 만든다. 활력충전소는 복지관, 유휴 치안센터, 도서관 등 지역사회 공공시설을 적극 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳까지 늘린다는 계획이다.

재개발·재건축 과정에서 발생하는 공공기여 시설을 통해 중장기적으로 추가 공간을 확보하는 방안도 병행 추진한다. 올해 가장 빠르게 만나볼 수 있는 활력충전소는 총 6개소다. 중구, 성동구, 성북구, 도봉구, 관악구, 강남구 소재 종합사회복지관을 리모델링해 상반기 중 개관을 목표로 하고 있다.

지역 상권과 상생하며 어르신들의 여가 선택권을 넓히기 위한 '시니어 동행상점'도 추진한다. 당구장·탁구장·요가학원 등 어르신들에게 인기 있는 민간 여가시설을 평일 낮 시간대 최대 50%의 할인혜택을 제공하는 방식이다. 시는 시니어 동행상점 참여 점포에 출입·이동 동선 개선, 안내체계 정비, 안전장치 보강 등 시니어 친화 환경 조성비용을 지원해 보다 많은 민간시설 참여를 유도한다. 올해 상반기 중으로 모집 공고가 나갈 예정이다.

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이에 맞춰 오세훈 서울시장은 이날 오전 활력충전프로젝트 가동에 도움이 될 '서초 시니어플라자'를 방문해 대한노인회, 대한파크골프협회, 서울시니어클럽협회 등 10여개 시니어 관련 단체 관계자에게 활력충전 프로젝트를 설명하고 의견을 수렴했다. 오 시장은 "건강하게 나이드는 삶은 모두가 바라는 미래로, 서울시민들은 건강하게 나이드는 삶을 누릴 충분한 권리가 있다"며 "서울의 모든 어르신들이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 서울시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령친화도시로 만들겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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