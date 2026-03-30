한투운용, ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ETF 신규 상장

'수출 경쟁력' 10개 산업 내 대표기업 편입

한국투자신탁운용은 오는 31일 ACE K수출핵심TOP10산업액티브 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 30일 밝혔다.

ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ETF는 수출 경쟁력을 갖춘 국내 대표기업에 투자하는 압축형 상품이다. 비교지수는 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect K수출핵심산업 지수다. 액티브 상품으로, 운용역의 판단에 따라 포트폴리오 조정이 수시로 이뤄질 수 있다.

편입 종목은 ▲반도체 ▲반도체 소부장(소재·부품·장비) ▲조선 ▲방산 ▲원전 ▲전력기기 ▲K푸드 ▲K콘텐츠 ▲화장품 ▲바이오 등 10개 섹터 내에서 선별된다. 반도체와 조선 등 전통적인 수출 강자부터 K콘텐츠와 K푸드 등 신규 수출 강자까지 모두 편입하는 것이 특징이다. 10개 섹터 또한 액티브 운용역의 판단에 따라 추후 변동 가능성이 있다.

전체 편입 종목 수는 12~15개 수준으로 유지할 예정이다. 섹터 내에서도 종목별 차별화가 나타나는 만큼, 대표기업 중심의 압축 포트폴리오만으로도 비교지수 대비 초과 성과를 추구할 수 있다는 분석이다.

포트폴리오 쏠림 방지 장치도 마련돼 있다. 섹터별 최소 1종목 이상을 편입하는 포트폴리오를 통해 특정 산업에 치중된 포트폴리오를 지양한다. 단일 섹터 기준으로는 40%, 종목별로는 10%의 편입 상한선도 뒀다.

해당 ETF 운용을 맡은 한재훈 한국투자신탁운용 ESG운용부 책임은 "수출 경쟁력이 있는 국내 기업에 대한 투자는 고환율 시대에 유리한 측면이 있다"며 "수출 기업의 매출은 대부분 달러로 수취하는 반면, 비용은 원화로 지출하기 때문에 견조한 해외 수요에 따른 매출액 성장세에 수익성 개선까지 함께 기대할 수 있기 때문"이라고 말했다.

AD

이어 "ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ETF는 정량적인 지표에 운용역의 리서치까지 반영해 압축적인 포트폴리오로 운용하는 것이 특징"이라며 "ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ETF를 통해 국내 주요 섹터별 분산 투자를 할 수 있을 것"이라고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>