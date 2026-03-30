ALT-B4 기반 10mL 피하주사 동물실험 결과 공개

알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 364,500 전일대비 16,500 등락률 -4.33% 거래량 58,889 전일가 381,000 2026.03.30 09:23 기준 관련기사 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 은 미국 의료기기 기업 벡톤디킨슨(BD)과 공동으로 수행한 대용량 피하주사 디바이스 연구 결과를 오는 5월 국제학회에서 발표한다고 30일 밝혔다.

알테오젠 기업 로고 이미지. 알테오젠 AD 원본보기 아이콘

발표는 5월 21일부터 22일까지 아일랜드 더블린에서 열리는 'PDA Miniverse 2026'에서 진행된다. 양사는 히알루로니다제 기반 플랫폼 'ALT-B4'를 적용해 10mL 용량을 피하로 투여하는 동물실험 결과를 공개한다.

이번 연구는 ALT-B4 적용 여부에 따른 주입 속도와 소요 시간, 주사 부위 특성 등을 비교 평가했다. 회사 측은 해당 기술이 대용량 바이오의약품의 피하 전달 효율을 높일 수 있는 가능성을 확인했다고 설명했다.

알테오젠은 BD의 웨어러블 인젝터 등 약물전달 디바이스와 자사 플랫폼을 결합해 고용량 의약품 투여 방식의 확장성을 검증했다는 점에 의미를 두고 있다. 단일클론항체와 이중항체 등 고용량 바이오의약품 개발이 확대되는 흐름에서 관련 전달 기술의 중요성도 커지고 있다는 설명이다.

AD

알테오젠은 현재 하이브로자임 플랫폼 기반 피하주사 제형 개발과 관련해 복수의 글로벌 파트너와 계약을 체결한 상태다. 올해 들어 GSK, 바이오젠과의 협업도 이어가며 플랫폼 적용 범위를 확대하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>